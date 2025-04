Votre smartphone Samsung aura bientôt droit à assistant encore meilleur que Gemini

Samsung préparerait un changement majeur dans son interface OneUI – avec à la clé la possibilité de choisir un autre assistant que Gemini. Parmi les nouvelles options, Perplexity se distingue des autres grâce à des réponses généralement de meilleure facture.

Il était une fois le Galaxy Note de Samsung

Alors que la transition de Google Assistant vers Gemini s'achève dans tout l'écosystème des smartphones Android, une nouvelle révolution s'apprête à prendre forme. En effet, Samsung serait en train de préparer le terrain pour permettre de sélectionner des alternatives à l'IA de Google sur les smartphones Samsung Galaxy.

Après Motorola, qui vient de décrocher un deal similaire, la firme sud-coréenne pourrait nouer un partenariat avec Perplexity AI. Un assistant qui est donc a priori sur le point de devenir une option de remplacement partiel de Gemini (et de Bixby) dans les smartphones Samsung. Les réponses de Perplexity sont largement décrites par les utilisateurs comme plus fiables que celles de l'assistant de Google.

À quoi pourrait ressembler Perplexity sur les smartphones Samsung Galaxy ?

Toutefois, même si cette nouvelle alternative arrive, il faudra encore patienter avant un remplacement total de Gemini sur les appareils Android. De ce que l'on sait, lancer Perplexity supposera, sur les smartphones Motorola, par exemple, une pression sur le bouton de verrouillage.

Le shebang vocal “Ok Google” ou “Hé Google” restera actif et réveillera alors Gemini. Sur les smartphones Samsung, on peut s'attendre a priori à la même chose. D'autant que Gemini, comme l'ensemble des services de Google, est profondément ancré dans l'expérience sur la plateforme.

Ainsi, beaucoup de fonctionnalités comme Entourer pour chercher qui permet de lancer une recherche web en montrant à l'IA une partie d'une image, devraient rester l'exclusivité de Gemini. De même que de nombreuses autres fonctionnalités d'IA générative qui parsèment le smartphone.

Au-delà, on peut se demander dans quelle mesure Perplexity pourra, ou non, contrôler des fonctionnalités de l'appareil. Comme par exemple activer la lampe torche ou contrôler le volume. Dans l'ensemble, l'étendue des accords qui lient Samsung et Google risque de limiter durablement la place que d'autres assistants pourraient prendre dans l'expérience des utilisateurs.

Nos confrères de Bloomberg rappellent toutefois que l'histoire entre Samsung et Perplexity est très longue, et marquée par un soutien financier indéfectible de la startup de ses débuts jusqu'à l'année dernière.