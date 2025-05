Votre smartphone n’aura bientôt plus aucune application, c’est le patron de cette grande marque qui le dit

Le fondateur de Nothing a partagé une vision radicale du futur des smartphones. Selon lui, les applications vont disparaître au profit d’un système intelligent unique. Une idée qui semble sortie d’un film de science-fiction, mais qui pourrait bien devenir réalité.

Depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle dans les smartphones, de nombreuses marques imaginent de nouveaux usages. Mais pour Carl Pei, fondateur de Nothing et ancien dirigeant de OnePlus, il ne s’agit pas d’ajouter des fonctions à droite et à gauche. Il imagine plutôt une rupture complète avec le fonctionnement actuel des téléphones, où chaque action passe par une application dédiée.

Dans une interview accordée à Wired, Carl Pei explique que les smartphones de demain n’auront plus qu’une seule “application” : le système d’exploitation lui-même. L’idée est simple, mais ambitieuse : un OS intelligent qui comprend le contexte, les habitudes, l’emploi du temps et les besoins de l’utilisateur. Il agirait directement, sans que l’on ait besoin de naviguer entre des dizaines d’icônes ou de menus. Ce dernier parle d’un fonctionnement “agentique”, où le téléphone devine ce que vous voulez… et le fait pour vous.

Carl Pei imagine un OS unique et automatisé qui remplace toutes les applications

Ce système, basé sur une intelligence artificielle très avancée, serait capable d’analyser votre position, l’heure, vos activités et préférences pour anticiper vos besoins. Plutôt que d’ouvrir une application de météo ou de musique, le téléphone proposerait spontanément la bonne information ou lancerait le bon contenu. Aujourd’hui, que l’on soit sur Android 16 ou iOS 18, chaque action passe encore par une multitude d’applications distinctes. L’objectif serait ici de réduire le temps passé à chercher, cliquer, configurer. Pour lui, c’est l’étape suivante après la personnalisation basée sur les données : l’automatisation intelligente.

Carl Pei sait toutefois que cette transition prendra du temps. Il évoque une évolution sur les sept à dix prochaines années, en tenant compte de l’attachement fort des utilisateurs aux applications actuelles. Rien ne changera du jour au lendemain. Il imagine une progression lente, basée sur des tests, du retour utilisateur et des ajustements continus. L’important, selon lui, est de résoudre un vrai besoin sans imposer un changement brutal. Et si son pari réussit, le smartphone du futur pourrait bien ne plus ressembler à celui que nous utilisons aujourd’hui.