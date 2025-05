Votre prochaine TV Samsung pourrait être bien plus lumineuse grâce à cette nouveauté

Samsung continue d’innover dans le domaine des écrans. Une nouvelle dalle encore au stade de prototype vient d’être présentée. Elle promet une luminosité bien plus élevée que les versions précédentes.

Chaque année, les géants de l’affichage profitent du salon SID pour dévoiler leurs dernières avancées technologiques. Cette édition 2025 ne fait pas exception, avec plusieurs annonces destinées à améliorer la qualité visuelle des futurs appareils. Entre écrans plus fins, plus économes en énergie et plus lumineux, les fabricants cherchent à repousser les limites actuelles.

Samsung Display, la division spécialisée du groupe coréen, y a présenté une dalle EL-QD de nouvelle génération. Il s’agit d’un prototype, mais les chiffres annoncés sont déjà impressionnants. L’une des versions atteint une luminosité maximale de 400 nits, soit 50 % de plus que les modèles précédents limités à 250 nits. Une autre version mise en avant affiche une densité de pixels élevée, avec 264 ppp contre 202 ppp l’an dernier.

Samsung améliore sa technologie EL-QD avec une luminosité de 400 nits et une densité accrue

Contrairement aux écrans QD-OLED actuels, qui utilisent des quantum dots uniquement pour convertir la lumière bleue, l’EL-QD fonctionne différemment. Ici, ils sont utilisés à la fois pour produire de la lumière et pour générer les couleurs. Chaque pixel RGB est composé de matériaux inorganiques électroluminescents, sans cadmium. Ceci permet d’atteindre un très haut niveau de précision des couleurs tout en réduisant la consommation d’énergie. Ce type d’affichage permet également d’obtenir des noirs profonds, comme sur les écrans OLED.

Le passage à une technologie 100 % quantum dots émissifs offre plusieurs avantages. En plus de la fidélité des couleurs, l’absence de couche dédiée à l’émission de lumière permet une structure plus fine et une meilleure efficacité globale. Ce type de dalle pourrait, à terme, équiper des téléviseurs haut de gamme comme la The Frame Pro 2025, qui mise sur un affichage à la fois artistique et lumineux.

L’augmentation de la densité de pixels a été rendue possible grâce à l’amélioration des encres utilisées et à une meilleure compatibilité avec l’impression par jet. Ce prototype a été sélectionné par le SID comme “article remarquable” pour 2025, un signe clair de reconnaissance de l’innovation technique apportée par Samsung.