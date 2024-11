Un taux de rafraîchissement de 500 Hz sur un écran PC QD-OLED, ça existe et ça sort bientôt

Samsung aurait mis au point un écran PC QD-OLED avec un taux de rafraîchissement record de 500 Hz. De quoi assurer une fluidité d'affichage sans pareil. La dalle serait commercialisé bientôt.

Les joueurs PC savent que la puissance de leur ordinateur ne fait pas tout. Sans un écran capable de délivrer le rendu le plus net et le plus fluide possible, posséder une machine de guerre ne sert à rien. Parmi les critères les plus importants, il y a la définition bien sûr, le temps de latence également, mais aussi le taux de rafraîchissement. Exprimé en Hertz, c'est lui qui définit le nombre maximal d'images affiché par le moniteur en une seconde. Un écran 75 Hz peut donc délivrer au mieux 75 images par seconde.

En toute logique, plus ce nombre est élevé, plus l'image sera fluide. C'est donc une composante importante, surtout pour celles et ceux qui s'adonnent aux jeux compétitifs. Aujourd'hui, un taux de 144 Hz pour une définition de 1440p n'est pas rare. Le record est bien supérieur cela dit : 1000 Hz pour un prototype de TCL, rien que ça. En attendant qu'il se concrétise, Samsung aurait réussi un exploit technique : un écran PC QD-OLED (Quantum Dot) 2560 x 1440 pixels avec un rafraîchissement de 500 Hz.

Samsung s'apprête à dévoiler un écran PC QD-OLED avec rafraîchissement de 500 Hz

Selon les informations du média coréen Etnews, la dalle est en phase finale de développement. La firme est en discussion avec les principaux fabricants de moniteurs pour une commercialisation au premier semestre 2025. Il faut ensuite que ces derniers développent un produit complet avec le panneau de Samsung, ce qui prendra au moins quelques mois. Comme il faudra une carte graphique puissante pour tenir les 500 Hz, cela laissera le temps à Nvidia et AMD de sortir les modèles adéquats.

La question est de savoir si les gens verront la différence avec les écrans similaires actuels. Le ROG Swift PG27AQDP d'Asus, par exemple, est un moniteur 27 pouces OLED affichant une définition de 2560 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz. Est-ce que les 20 Hz supplémentaires proposés par Samsung et le QD-OLED justifieront de choisir la marque coréenne au lieu d'une autre ? Il faudra attendre un test pour répondre.

