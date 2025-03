Votre Galaxy S25 était vulnérable au piratage à distance, installez cette mise à jour sans attendre

Samsung vient de lancer une nouvelle mise à jour pour les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Ce correctif améliore la sécurité des smartphones et pourrait aussi inclure des optimisations du système. Une mise à jour essentielle pour garder votre appareil sécurisé et performant.

Samsung continue de déployer régulièrement des mises à jour logicielles pour ses smartphones. Avec la série Galaxy S25, la marque met l’accent sur la sécurité et la stabilité du système grâce à des correctifs mensuels. Cette nouvelle mise à niveau, en plus d’apporter des améliorations invisibles, renforce la protection des appareils contre les failles récemment découvertes.

Ce correctif inclut le patch de sécurité de mars 2025, qui corrige plusieurs vulnérabilités détectées par Google et Samsung. Certaines concernaient des risques d’accès non autorisé aux données, ce qui rend cette mise à jour particulièrement importante. Le numéro de version S938NKSUAYC3 laisse entendre que des optimisations de performance sont également au programme, bien que le fabricant n’ait pas encore communiqué de détails précis. Le déploiement est progressif et devrait arriver dans les jours à venir sur tous les modèles compatibles.

Les Galaxy S25 reçoivent leur deuxième mise à jour depuis leur sortie

Il s’agit du deuxième correctif pour les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra depuis leur lancement en février 2025. Ces modèles fonctionnent sous Android 15 et One UI 7, la dernière version de l’interface Samsung. En plus des améliorations de sécurité, certaines mises à jour permettent d’optimiser l’autonomie, la gestion de la RAM ou encore la stabilité des applications. La marque a récemment annoncé que ses derniers smartphones haut de gamme bénéficieront de 7 ans de mises à jour, un engagement qui place la marque parmi les fabricants les plus fiables en termes de suivi logiciel.

Pour installer la mise à jour, il suffit d’aller dans Paramètres > Mise à jour logicielle et de sélectionner Télécharger et installer. Ceux qui ne veulent pas attendre peuvent aussi récupérer le firmware via un PC et l’installer manuellement. Ce processus est recommandé pour les utilisateurs avancés souhaitant forcer l’installation avant la disponibilité automatique. Comme pour celle de janvier 2025, qui avait corrigé 30 failles de sécurité, Samsung continue de renforcer la protection de ses smartphones.