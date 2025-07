Votre Freebox va perdre cette fonction qui améliorait la couverture réseau chez vous, mais ne paniquez pas

Abonnés Freebox Révolution et Mini 4K, dites adieu à la technologie historique de Free. L’opérateur a annoncé par mail à ses clients mettre fin à la Femtocell à la rentrée. Une décision en phase avec l’obsolescence de ce service, qui ne devrait pas trop vous manquer.

Alors que Free vient de faire une annonce qui devrait ravir les détenteurs d'une Freebox Révolution, l’opérateur a également une autre annonce pour ses abonnés. Dans un mail destiné aux clients Freebox Mini 4K et Révolution, Free annonce la fin de sa technologie historique, la Femtocell, à compter du 1er septembre 2025, révèlent nos confrères de Busyspider. Lancée en 2013 pour améliorer la couverture réseau des abonnés Free Mobile, la Femtocell transformait les box en mini-antenne 3G personnelle et permettait ainsi d’émettre des appels, des SMS et des connexions data.

Free met fin à la Femtocell, devenue obsolète

La décision de l’opérateur de mettre fin à la Femto ne devrait pas être une surprise : l’arrêt progressif de la technologie Femtocell avait déjà été évoquée en 2021. Plusieurs facteurs l’expliquent : l’amélioration significative du réseau mobile de Free, l’obsolescence de la 3G avec le passage à la 4G/5G, et le lancement d’une technologie alternative en 2022, la VoWiFi (voix sur Wi-Fi). Force est de constater que la technologie Femtocell est obsolète. Depuis près de 4 ans, le boîtier n’était d’ailleurs plus fourni pour les nouveaux clients Free, et les nouvelles générations de Freebox, telles que l’Ultra et la Pop ne sont pas équipées de la Femtocell.

Pas de panique si vous bénéficiez jusque-là de la technologie Femtocell : Free recommande d’utiliser la VoWiFi pour passer vos appels. Pour ce faire, rien de plus simple : connectez-vous en WiFi à une box, qu’importe l’opérateur. Encore faut-il que votre téléphone soit compatible avec cette technologie, mais aujourd’hui des mobiles de plus de 5 ans le sont.

Concernant les boîtiers, l’opérateur ne les réclame pas pour le moment : il faudra rendre celui pour la Freebox Révolution en même temps que votre box si vous résiliez votre abonnement. Quant à la box Mini 4K, la technologie Femto est directement intégrée dans le boîtier. Cette décision s’inscrit dans une logique de modernisation, alors que Free poursuit son déploiement de la VoWiFi et de la 5G.