Votre fil d’actualités Google Discover va changer, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle

Votre fil Discover ne sera peut-être plus jamais le même. Google teste l’intégration de publications issues des réseaux sociaux dans son flux d’actualités. Une décision qui pourrait bien bouleverser l’équilibre entre information et distraction.

Le Discover de Google s’est imposée ces dernières années comme un point d’entrée rapide vers l’actualité. Accessible en un geste depuis l’écran d’accueil Android, elle propose un fil de contenus personnalisés. Ce flux se base sur l’historique de navigation, les recherches récentes et les sujets suivis par l’utilisateur. Jusqu’ici, les résultats incluaient principalement des articles de presse, des vidéos YouTube, des actualités sportives ou culturelles, et quelques contenus thématiques liés aux centres d’intérêt.

Mais cette formule pourrait être sur le point de changer. D’après plusieurs retours relayés par 9to5Google, certains utilisateurs découvrent une nouvelle version du Discover. Ce test en cours intègre des carrousels de publications issues de réseaux sociaux comme Instagram ou X. Ces publications s’ajoutent directement au fil, entre les articles traditionnels. Le tout prend la forme de galeries horizontales, avec la possibilité de faire défiler plusieurs publications à la suite. La sélection semble basée sur la popularité ou la fréquence d’interaction.

Des publications des réseaux sociaux apparaissent dans le Discover, au risque de diluer l’info utile

Chaque bloc affiché permet d’accéder à l’ensemble des derniers contenus d’un même compte. On retrouve ce format avec certaines vidéos YouTube, et désormais avec les réseaux sociaux. L’idée pourrait être de moderniser le Discover, en intégrant des formats qui plaisent à un public plus jeune. Pour Google, cela permettrait aussi de renforcer l’engagement avec des contenus plus visuels, plus courts, et plus réguliers. Le test reste limité, mais pourrait s’étendre si les retours sont jugés positifs.

Mais cette nouveauté fait débat. Certains craignent que le Discover perde sa fonction première : informer rapidement sur les sujets importants. L’ajout de contenus sociaux, parfois peu pertinents, pourrait brouiller la hiérarchie des informations. Cette évolution arrive peu après d’autres tentatives de refonte, comme l’affichage plein écran ou l’interface bord à bord. Google semble vouloir rendre cette appli plus interactive, quitte à bousculer les habitudes. L’enjeu sera de ne pas transformer l’outil en simple fil de divertissement.