Google change le design du fil d’actualités sur Android et ça risque de ne pas plaire à tout le monde

Google déploie un nouveau design de la page Découvrir qui liste les dernières actualités. Un design qui semble revenir en arrière, avec la disparition des cartes à bord arrondis au bénéfice d'un design plus classique, avec des images rectangulaires qui font désormais toute la largeur.

Google Discover se pare d'un nouveau design sur de nombreux smartphones Android. Le service Discover désigne ces actualités qui s'affichent sur les smartphones et tablettes Android, et également dans l'application Google sur iPhone. Une suite d'actualités compilée automatiquement grâce aux préférences des utilisateurs. Les données comprennent entre autres l'historique de recherches Google, Youtube, activités d'autres applications – et à peu près tout ce dont vous acceptez la collecte dans les préférences de votre compte.

Véritable rendez-vous quotidien pour beaucoup de personnes à travers le monde, ce fil d'actualités se présentait jusqu'ici sous la forme de cartes élégantes à bords arrondis. Celles-ci comprenaient de haut en bas une grande image, un titre accrocheur et un peu de texte (depuis retiré pour des questions légales), le tout séparé des bords de l'écran et des autres cartes par des marges assez élégantes. La couleur des cartes tranchent avec un fond plus sombre, permettant de mieux les faire ressortir visuellement.

Le nouveau design du fil d'actualités sur Android risque de ne pas plaire à tout le monde

Un design qui est le fruit d'une évolution itérative qui suit les derniers codes design développés par Google. Par contraste, ce qui semble être le nouveau look du fil d'actualités jette complètement ces codes à la poubelle. Comme vous pouvez le voir dans la capture que nous avons intégrée dans cet article, la nouvelle présentation fait un peu l'effet d'un retour en arrière. On a un design sans cartes, plus classique avec une image pleine largeur.

Alors que certains de nos confrères pensaient initialement à un bogue ou un test limité, il s'avère que le changement est bel et bien intentionnel. 9to5Google explique ainsi que le nouveau design est en cours de déploiement sur “un grand nombre d'appareils sous Android”. Il faudra donc s'y habituer, que cela plaise ou non. Pour l'heure, le changement n'est pas visible sur tous les appareils. Le déploiement se fait progressivement, et semble surtout être opéré depuis les serveurs de Google.