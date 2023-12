Google Discover affiche tous ce que vous avez aimé dans un nouvel onglet

Google facilite le visionnage de tous les articles ou toutes les vidéos que vous avez “aimé” dans Discover. Un nouvel onglet les rassemble pour un accès plus aisé.

Google Discover porte bien son nom. Le flux d’actualités de la firme de Mountain View se base sur votre historique de navigation pour vous proposer des articles, des vidéos ou plus généralement des contenus qui vous intéresseront quasi à coup sûr. Vous pouvez même indiquer des sujets voire des sites qui vous plaisent pour affiner les propositions du service. Utiliser Discover n'est pas du tout obligatoire, mais celles et ceux qui le font profitent des améliorations apportées régulièrement, comme des recommandations pour approfondir un sujet après avoir lu à son propos.

Le dernier changement en date concerne les contenus que vous avez “aimé”, c'est-à-dire pour lesquels vous avez appuyé sur l'icone en forme de cœur. Quand vous faites cela, vous indiquez à Google Discover que la proposition faite est pertinente à vos yeux, ce qui poussera le système à en faire plus du même genre. Jusqu'à présent, il était possible de retrouver tous les contenus “aimés” sur le Web, dans Mon Activité Google. Désormais, un onglet dédié les rassemble directement.

Google Discover rassemble ce que vous avez aimé dans un onglet unique

Google lance une page Web disponible via l'adresse google.com/interests/liked. Dessus, vous trouvez 3 onglets, dont le nouveau intitulé Aimés. Aucune surprise : “si vous cliquez sur “J'aime” sur des articles Web, vidéos et autres, vous les trouverez ici”, rappelle le site. La liste s'affiche sous forme de grille. Chaque contenu est résumé avec une image, son titre et le site Internet de provenance. Vous pouvez bien sûr ouvrir l'article ou la vidéo en question depuis l'onglet.

Lire aussi – Android : comment désactiver la lecture automatique des vidéos Google Discover

La page propose aussi l'onglet Enregistrés, qui à première vue peut faire doublon avec Aimés, mais qui sert plutôt à garder de côté quelque chose que l'on veut lire ou regarder plus tard. Enfin, l'onglet Suivis, qui affiche “les thèmes que vous suivez dans la recherche ou dans l'appli Google”. Rappelons que vous ne verrez rien si vous avez désactivé l'enregistrement de vos activités sur le Web depuis votre compte Google, et qu'il faut être connecté à ce dernier pour utiliser le nouvel onglet ou les autres.