Votre facture d’électricité va baisser début 2025, mais à cette condition

Bonne nouvelle pour plusieurs millions de français, leur facture d'électricité devrait baisser dès le début de l'année 2025. Tout le monde n'est pas concerné cela dit, voici ce qu'il faut savoir.



La crise énergétique de 2022 a frappé très durement les foyers français. Les prix du gaz et de l'électricité ont flambé pour atteindre des paliers jamais vus auparavant, la barre des 1 000 € le mégawattheure étant même franchie en août cette année-là. La baisse progressive a heureusement ramené les tarifs à un niveau beaucoup raisonnable, entre 60 et 70 € le MWh. C'est encore au-dessus de l'avant-crise cela dit, 40 à 50 €. Bonne nouvelle cependant : 2025 sera synonyme de nouvelle diminution de la facture.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) annonce en effet qu'environ 22,4 millions de français vont voir leur montant perdre au moins 10 % au 1er février 2025. Une chute due à celle du prix de l'électricité sur le marché de gros, qui constitue l'une des 3 composantes majeures des factures avec l'entretien du réseau et bien sûr les taxes. Attention : tout le monde n'est pas concerné puisqu'il faut posséder un type de contrat particulier.

Les factures d'électricité vont baisser en 2025 pour certains français

Seuls les abonnés aux tarifs réglementés de l'énergie (TVRE) auront droit à la baisse. Pour rappel, ils sont fixés par les pouvoirs publics après proposition de la CRE et évoluent 2 fois par an, en février puis en août. Vous les connaissez sous le nom de tarif bleu d'EDF, seul opérateur autorisé à les proposer. Notez que chez d'autres fournisseurs, vous pouvez souscrire une offre indexée sur l'évolution des TRVE, mais le prix final n'est pas exactement le même.

Précision importante : les moins 10 % dont il est question ici sont une prévision, pas une estimation. Cela veut dire que le chiffre est amené à évoluer dans les mois qui viennent. Nicolas Goldberg, expert en énergie pour le cabinet Colombus Consulting, reste optimiste : “Il n'y a plus de risque de black-out, la France va produire de plus en plus d'électricité renouvelable et bas-carbone alors que la demande n'augmente pas, donc les prix de marché pourraient continuer de baisser“. En attendant, n'oubliez pas ces astuces simples pour réduire votre facture d'électricité.

Source : France Info