Votre enceinte connectée Google Nest clignote en bleu et en violet ? Rassurez-vous, ce n’est pas un bug

Certains propriétaires d'une enceinte connectée Google Nest constatent qu'elle émet des lumières bleues et violettes au lieu de blanches. Pas de panique, ce n'est pas le signe d'un bug. On vous explique.

Si l'on vous demande de nommer quelques produits ou services Google, il y a de très fortes chances que vous répondiez au moins son célèbre moteur de recherche et ses smartphones Pixels. Mais à l'instar de Samsung, le constructeur propose bien plus qu'on ne le croit. Sa gamme Nest par exemple, comprenant des caméras de surveillance, des thermostats ou des enceintes connectées, a su se faire une place dans le secteur de la domotique.

Récemment, certaines propriétaires d'une enceinte Nest Audio et Nest Mini ont constaté quelque chose d'étrange. Au lieu d'émettre une lumière blanche comme à l'accoutumée, les 4 leds en façade de l'appareil se sont mises à prendre des couleurs bleues et violettes. En général, ce genre d'événement n'augure rien de bon. Les signaux lumineux colorés sont souvent utilisés pour signaler un problème. Heureusement, pas ici.

Voici pourquoi votre enceinte connectée Google Nest émet des lumières bleues et violettes

Les couleurs repérées sont en réalité celles de l'intelligence artificielle Gemini et indique l'arrivée de l'IA en remplacement de l'Assistant Google. Notez que seules les personnes inscrites au programme permettant de recevoir les versions preview publiques de Google Home et ayant activé les fonctionnalités IA expérimentales peuvent voir ce comportement. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, même si dans de rares cas, cela peut poser souci.

Sur le réseau social communautaire Reddit, un internaute détenteur d'une Nest Audio indique que l'arrivée des couleurs de Gemini ont rendu l'enceinte inutilisable. Peu importe sa requête, l'appareil ne répond pas et les leds s'éteignent au bout d'une quinzaine de secondes. Il semble qu'à ce stade, la seule solution soit de se désinscrire du programme de test et de réinitialiser l'enceinte. Quant à ce que permettra la nouvelle IA, il faudra attendre un déploiement plus global pour le savoir.