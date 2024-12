Vos caméras connectées pourraient mettre vos données en danger, voici pourquoi

Les caméras connectées sont devenues incontournables pour sécuriser nos foyers, mais elles ne sont pas sans risque. Une application populaire utilisée pour gérer ces dispositifs aurait exposé des millions de données sensibles. Cela compromet potentiellement la vie privée de milliers d’utilisateurs.

Les fuites de données sont désormais monnaie courante, elles exposent des millions de personnes à des risques de vol d’identité ou d’usurpation de comptes. Récemment, une violation massive a touché 10 millions de Français, affectant des services tels que Gmail, Facebook, ou encore Netflix. Dans un autre cas, une société américaine de vérification des antécédents a laissé plus de 106 millions d’enregistrements sensibles accessibles à tous sur Internet. Ces incidents montrent bien la difficulté pour certaines entreprises à protéger efficacement les données de leurs utilisateurs.

Le dernier incident en date concerne l’application Home V, utilisée pour gérer les caméras de sécurité Virtavo. Découverte par les chercheurs en cybersécurité de Cybernews, cette fuite impliquait un serveur non sécurisé contenant 8,7 millions d’enregistrements. Ces données comprenaient des numéros de téléphone, adresses IP, identifiants de périphériques et informations réseau. La collecte en temps réel de ces dernières rend la situation encore plus critique pour les utilisateurs, dont la vie privée est directement menacée.

Une faille massive expose les données de 100 000 utilisateurs de caméras connectées

Les chercheurs estiment qu’au moins 100 000 utilisateurs, principalement en Chine mais aussi dans d’autres régions du monde, pourraient être concernés. Les informations collectées permettent potentiellement d’identifier les propriétaires des caméras et de cibler des attaques spécifiques. Ce type de données, considéré comme le Graal par les cybercriminels, peut être utilisé pour accéder à des systèmes privés, voler des identités, ou même surveiller illégalement les victimes.

Après la découverte, les chercheurs ont rapidement alerté l’entreprise et les autorités compétentes, entraînant la fermeture du serveur. Cependant, il reste incertain si des pirates ont eu le temps d’exploiter ces données avant son retrait. Cet incident rappelle les dangers liés aux fuites massives de données, comme celle de 26 milliards d’enregistrements en début d’année, un record historique surnommé « Mother of all Breaches ». Choisir des outils sécurisés, limiter les informations partagées en ligne, et surveiller les paramètres de confidentialité sont des étapes essentielles pour réduire les impacts potentiels de telles violations.