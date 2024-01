26 milliards de données personnelles ont été piratées, c’est la plus grande fuite de l’histoire

Un nouveau record en matière de cybercriminalité est établi avec la découverte d'une fuite massive de données, baptisée “Mother of all Breaches” (MOAB). Ce piratage expose un nombre stupéfiant de 26 milliards de dossiers, regroupant des données sensibles et personnelles sur une échelle jamais vue auparavant.

Les récentes fuites massives de données, comme ce dernier cas affectant un demi-million d'utilisateurs, montrent l'ampleur des risques liés à la sécurité des informations numériques. De même, l'attaque subie par Toyota, où des données financières sensibles ont été compromises, souligne la vulnérabilité des grandes entreprises face aux cyberattaques. Ces incidents préfigurent le contexte dans lequel la mère de toutes les brèches (MOAB) a émergé.

La MOAB – Mother of all Breaches – , avec ses 12 téraoctets de données et plus de 26 milliards de dossiers, représente un cas sans précédent. Les informations recueillies proviennent de multiples sources, y compris de grandes plateformes. Cette fuite massive n'est pas seulement un record en termes de volume, mais elle est également représentative de la complexité et de la sophistication croissantes des menaces en matière de cybersécurité.

La mère de toutes les brèches contient 12 téraoctets d'informations sensibles

Cet incident, dénommé MOAB par les chercheurs en cybersécurité, représente un tournant historique dans le monde des fuites de données. Elle regroupe 12 téraoctets d'informations, soit plus de 26 milliards d'entrées individuelles. Les chercheurs Bob Dyachenko et l'équipe de Cybernews ont découvert cette base de données accessible publiquement, dont le propriétaire reste inconnu. Les données proviennent de diverses sources, incluant des violations antérieures, des bases de données vendues en privé et des compilations de plusieurs piratages. Parmi les plus grandes sources, on trouve 1,4 milliard de dossiers de Tencent QQ, une application de messagerie chinoise, ainsi que des centaines de millions d'enregistrements provenant de Weibo, MySpace, Twitter, Deezer, LinkedIn et d'autres plateformes et même des organisations gouvernementales.

L'impact de cette fuite sur les consommateurs pourrait être sans précédent. Les chercheurs soulignent que la majorité des données exposées sont sensibles et donc d'une grande valeur pour les acteurs malveillants. Ce trésor d'informations pourrait faciliter des attaques d'usurpation d'identité, de phishing ciblé, d'attaques cybernétiques et d'accès non autorisé à des comptes personnels et sensibles. En raison de la réutilisation courante des informations de connexion, les risques d'attaque par bourrage d'identifiants sont particulièrement élevés. Une technique où les pirates testent une multitude de noms d'utilisateur et mots de passe volés sur différents sites pour accéder à des comptes.

Pour celles et ceux qui sont préoccupés par la sécurité de leurs informations, il est crucial de vérifier si vos données figurent dans cette fuite. L'outil de Cybernews permet de contrôler si vos informations ont été exposées dans la MOAB. Si vos vérifications révèlent que vos identifiants ont été compromis, nous vous recommandons de consulter notre article détaillé – Votre adresse e-mail a-t-elle été piratée ? Voici comment vérifier -, qui offre des conseils pratiques et des étapes à suivre pour protéger vos données personnelles et renforcer votre sécurité en ligne.

Source : Cybernews