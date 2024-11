Apple va lancer sa propre caméra de sécurité, contrôlable avec Siri

Apple développe une caméra de sécurité connectée fonctionnant avec Apple Intelligence et Siri. Le constructeur prépare aussi des AirPods avec fonctions de suivi de la santé.

Toujours en quête de nouveaux marchés à conquérir, Apple aurait jeté son dévolu sur le segment des caméras de sécurité connectées. Malgré la réception mitigée du HomePod, la firme américaine cherche à renforcer sa présence dans le secteur de la maison connectée. L'information provient de l'analyste Ming-Chi Kuo, souvent fiable quand il s'agit d'évoquer les futurs produits d'Apple.

Kuo ne partage pas de détails sur le design ou les fonctionnalités de cette caméra. A priori, il s'agirait d'une caméra de surveillance pour l'intérieur du domicile, mais il ne faut pas exclure l'éventualité de voir également un modèle pour l'extérieur de la maison. Pour se démarquer de la concurrence déjà bien installée, Apple miserait sur une intégration transparente au sein de son écosystème. La caméra pourrait ainsi interagir avec les fonctions Apple Intelligence et l'assistant vocal Siri. Cette dernière pourrait permettre de contrôler en partie le dispositif à la voix.

Des AirPods avec fonctions de suivi de la santé

La production de masse débuterait en 2026. On peut donc tabler pour une commercialisation à la fin de cette même année ou au début de 2027. La fabrication des produits serait confiée en exclusivité à l'entreprise chinoise Goertek. Apple viserait à long-terme 10 millions de ventes de caméras de sécurité par an. Un objectif ambitieux alors qu'il se vend actuellement entre 30 et 40 millions de ces équipements par an dans le monde.

Alors que les AirPods 4 viennent de sortir, Apple est aussi au travail sur la prochaine génération de ses écouteurs sans fil. Toujours selon Ming-Chi Kuo, les prochains modèles, attendus en 2026, disposeront de fonctionnalités liées à la santé. Apple s'est aperçu que le domaine cartonne avec l'Apple Watch et veut en faire profiter ses Airpods. Il n'est par contre pas précisé quelles fonctions seraient intégrées aux écouteurs.

Apple pense en tout cas que réorienter les AirPods vers le suivi de santé va contribuer à redynamiser les ventes. Il s'est vendu 48 millions d'Airpods en 2023 et les prévisions pour 2024 s'élèvent entre 53 et 55 millions d'unités écoulées. Apple pourrait vendre entre 65 et 68 millions d'écouteurs en 2026 grâce à ces nouveautés. C'est là encore Goertek qui sera le principal fournisseur de la marque pour les prochains modèles d'AirPods.

Source : Ming-Chi Kuo