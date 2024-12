Regardez Tesla Optimus se balader dans la forêt sans utiliser de caméras, il ressent le sol sous ses pieds

Le robot humanoïde Tesla Optimus continue de se perfectionner. Désormais, on peut le voir marcher sur des terrains accidentés dans une nouvelle vidéo, sans même utiliser de caméra pour se guider. Une avancée majeure qui montre le potentiel incroyable de cette machine conçue pour révolutionner les tâches répétitives.

Depuis son annonce en 2021, le robot humanoïde Tesla Optimus a suscité beaucoup de curiosité et parfois du scepticisme. Pourtant, ce projet avance à grands pas. Elon Musk ambitionne de rendre ce dernier indispensable, tant dans les usines que dans les foyers. Aujourd’hui, Optimus montre des capacités impressionnantes, notamment sa capacité à évoluer sur des terrains complexes, une prouesse essentielle pour son intégration dans le monde réel.

Dans une vidéo récente, Tesla montre Optimus en train de marcher sur des collines recouvertes de feuilles. Le terrain est irrégulier et glissant. Ce qui rend cet exploit remarquable, c’est que le robot n’utilise pas de caméra pour voir. Grâce à des capteurs embarqués et à ses réseaux neuronaux, il analyse en temps réel la texture et l’inclinaison du sol pour ajuster ses mouvements. En d’autres termes, il “ sent” le sol sous ses pieds pour garder son équilibre, même en cas de glissade. Ce test illustre les efforts de Tesla pour développer un robot capable de s’adapter à des environnements variés sans assistance externe.

Optimus progresse et prépare une révolution dans les tâches répétitives

Ces avancées s’ajoutent aux démonstrations précédentes, où Optimus avait servi des boissons et joué à pierre-feuille-papier-ciseaux lors de l’événement « We, Robot ». Bien que ces performances aient été partiellement assistées, ce dernier continue de gagner en autonomie. Tesla prévoit de lui intégrer prochainement la vision, ce qui lui permettra de mieux planifier ses déplacements sur des terrains encore plus complexes. L’objectif est aussi d’améliorer la fluidité de ses mouvements pour les rendre plus naturels, même sur des surfaces difficiles.

Optimus est déjà utilisé dans les usines Tesla pour des tâches simples, comme trier des cellules de batterie. Sa production en série est prévue pour 2026, avec une livraison aux entreprises avant 2027. Elon Musk estime que ce robot, qui pourrait coûter environ 22 000 euros, deviendra une aide précieuse pour les travaux répétitifs ou dangereux. Avec sa capacité à marcher sur des terrains variés et à s’adapter aux imprévus, il pourrait transformer des secteurs entiers. Cette avancée montre aussi comment la robotique autonome évolue rapidement pour répondre à des défis industriels et environnementaux, tout en repoussant les limites de la technologie.