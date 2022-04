Volvo va désormais mettre à jour à distances tous ses véhicules électriques et hybrides

Volvo annonce que les mises à jour de tous ses véhicules hybrides et électriques seront plus faciles et plus rapides. En effet, le constructeur déploiera désormais les fichiers directement en OTA (Over The Air). Mais tous les pays ne sont pas encore concernés. La prochaine mise à jour apportera Android 11 ainsi que de nouvelles catégories d’applications. Le streaming vidéo sera également ajouté.

Tesla a révolutionné le monde de l’automobile. Pas seulement en créant des voitures électriques bourrées de technologies, capables de rendre le véhicule presque autonome. Il y a également d’autres éléments de l’écosystème qui ont évolué depuis que la firme d’Elon Musk est arrivée. L’un d’entre eux l’ordinateur extrêmement complet qui gère entièrement la voiture.

Cet ordinateur de bord sert bien évidemment à allumer ses services quand vous en avez besoin, mais également à vous « abonner » à d’autres. C’est par exemple le cas de la conduite entièrement autonome, que Tesla continue d’améliorer grâce à des mises à jour régulières. Ainsi comme les smartphones, les ordinateurs et les télévisions, une voiture peut recevoir des mises à jour pour peaufiner le système et apporter de nouveaux services.

Les mises à jour arriveront à distance sur les voitures électriques et hybrides de Volvo

Encore faut-il installer la mise à jour sur la voiture. Cela demande encore trop souvent d’immobiliser le véhicule ou de l’amener chez un concessionnaire pour appliquer le fichier. Ici aussi Tesla a amené les concurrents à repenser leur gestion des mises à jour. Et cela se concrétise aujourd’hui avec Volvo. Le constructeur suédois annonce que tous ses véhicules hybrides seront en mesure de recevoir des mises à jour en OTA, comme c'est déjà le cas sur ses modèles entièrement électriques. Une annonce qui concerne 34 pays.

Les XC90, S60 et V60 sont concernées par ce changement. Et les premières mises à jour en OTA ont déjà commencé d’être déployées auprès de 190 000 véhicules. Cette mise à jour est très importante, puisqu’elle apporte une version d’Android Auto basée sur Android 11 (la plus récente pour le système d’exploitation embarqué de Google). Cette mise à jour améliore la recherche de nouvelles applications, la gestion de l’énergie (en améliorant notamment la chaleur de la batterie) et les informations affichées. Volvo promet d’autres nouveautés à venir grâce à ces mises à jour OTA, notamment l’arrivée de services de streaming pour les passagers.