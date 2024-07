Volkswagen revoit l’ID. Buzz : le combi électrique promet d’être plus grand, plus endurant et surtout moins cher

A l'occasion du lancement de la version 7 places de l'ID. Buzz, Volkswagen en a profité pour revoir totalement la gamme du combi électrique. La version de base ID. Buzz Pro bénéficie notamment d'un tout nouveau moteur et d'une batterie nouvelle génération.

Il est là. Après une présentation détaillée en juin 2023 sur une plage américaine, Volkswagen annonce enfin l'arrivée de l'ID. Buzz à empattement long en France et en Europe. Pour rappel, cette nouvelle version du combi électrique se veut plus spacieux comme son ainé. Grâce à son empattement de 3 239 mm, cette variante peut accueillir jusqu'à 7 personnes à bord.

Le volume disponible dans le coffre grimpe également, pour passer à 2 482 litres une fois les cinq sièges de l'arrière et du milieu repliés. Le rêve de tout surfeur. Mais ce n'est pas tout. Volkswagen a profité de ce gain surface exploitable pour installer un nouveau pack de batterie de 86 kWh compatible charge DC 200 kW. Résultat, l'ID. Buzz 7 places affiche une autonomie de 469 km en cycle WLTC, soit 10 km de plus que l'ID. Buzz Pro 5 places.

L'ID. Buzz 5 places fait peau neuve au passage

En parlant du premier modèle justement, il bénéficie à la surprise générale de nombreuses retouches appréciables. Tout d'abord, il profite lui aussi du nouveau moteur de 286 ch inauguré sur l'ID. Buzz 7 places. Il accueille également un pack de batterie inédit de 79 kWh. Par conséquent et grâce au passage à des jantes 18 pouces (au lieu de 19), le rayon d'action du l'ID. Buzz 5 places passe à 459 km contre 416 km. La recharge s'annonce elle plus rapide, avec un pic de puissance rehaussé à 185 kW au lieu de 170.

Par ailleurs, notez que cette version 5 places n'en est plus vraiment une. Pour cause, elle peut désormais être aménagée avec trois rangées de sièges pour accueillir six passagers à son bord. Chose impossible jusqu'à maintenant. Dans l'habitacle, l'ensemble de gamme a profité d'une mise à jour logicielle et matérielle majeure.

On note pêle-mêle :

nouvel écran tactile de 12,6 pouces (32,8 cm de diagonal)

commande tactile lumineuse pour contrôler la température et le volume sonore

nouvelle version de l'assistant vocal IDA (connexion à des bases de données comme Wikipédia)

Intégration de ChatGPT

Système d'affichage tête haute (en option)

nouvelles ADAS comme l'aide au stationnement Park Assist Pro

Plus endurant, mais aussi moins cher !

Dans le reste de son communiqué, la marque allemande a également fait un focus sur l'ID. Buzz GTX, la version sportive de son combi (visible ci-dessus). Selon les premiers éléments partagés par le constructeur, cette variante développera 250 kW (350 ch) et sera capable de tracter jusqu'à 1800 kg. Une prouesse permise par sa transmission intégrale.

Concluons ce tour d'horizon par une dernière bonne nouvelle. L'ID. Buzz Pro à empattement normal voit son prix chuter à 52 850 €, soit une baisse de 6 600 euros. Quant à l'ID. Buzz Pro 7 places, les commandes sont dés maintenant ouvertes à partir de 58 400 euros. Pour l'ID. Buzz GTX, il faudra attendre le lancement des précommandes à la fin de l'été.