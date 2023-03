Volkswagen : les voitures du groupe vont avoir droit à un nouveau magasin d’applications

L'unité Cariad de Volkswagen a dévoilé une nouvelle boutique d'applications pour les marques du constructeur, notamment Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Seat, Cupra ou encore Skoda.

Jusqu’à présent, les voitures du groupe Volkswagen faisaient l’impasse sur un élément important qui force souvent les utilisateurs à passer par Android Auto ou CarPlay : une boutique d’application. Heureusement, Cariad, la société informatique de Volkswagen, vient de présenter un tout nouveau magasin d’applications qui devrait arriver chez toutes les marques du groupe.

Les applications disponibles dans les voitures du groupe VW seront très variées : musique, podcasts, vidéoconférence, météo, jeux, actualités, etc. Elles seront toutes optimisées pour une utilisation en voiture et conçues pour fonctionner à partir d'un écran du système d'infodivertissement.

Audi sera le premier constructeur à profiter du magasin d’application

La première série d'applications de la boutique comprend Amazon Music, Spotify, The Weather Channel, Tidal Music, TikTok, Vivaldi et Yelp. On sait que le groupe Volkswagen est en pourparlers avec Google pour introduire la navigation native dans Google Maps, mais on ne sait pas si Google va accepter ou promouvoir Android Automotive, son nouveau système d’exploitation indépendant.

« C'est un nouveau niveau d'expériences numériques que nous voulons montrer », a déclaré Dirk Hilgenberg, le PDG de Cariad, la division logicielle interne du groupe VW, lors d'un appel avec The Verge. « Nous pouvons combiner et tirer parti des [sociétés d'applications tierces] en créant une expérience immersive, notamment en ce qui concerne les jeux, la détente ».

Outre les applications exclusives d'Audi, de Porsche, de Volkswagen et d'autres marques du groupe, la boutique offrira aux clients des véhicules un accès au contenu de fournisseurs tiers. Cariad travaille avec la société Harman de Samsung pour créer ce système ouvert. L'app store de Volkswagen ouvre ainsi aux développeurs l'accès à un marché estimé à environ 40 millions de véhicules du groupe VW.

Il semblerait que la boutique d'applications sera lancée dès cet été sur plusieurs modèles Audi (y compris les véhicules électriques comme le E-Tron GT et le Q8 E-Tron) pour les clients européens et nord-américains. Il ne faut malheureusement pas espérer une mise à jour sur votre voiture actuelle, car le groupe Volkswagen a prévenu que le magasin d’application ne sera disponible que sur les véhicules produits à partir du second semestre 2023.