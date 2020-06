Aiways U5 : le petit SUV électrique à prix d’ami arrive en France au mois d’août

La marque Aiways démarrera finalement la commercialisation européenne de son petit SUV électrique appelé U5 cet été. Et plus précisément au mois d’août. Quelques pays sont concernés : Allemagne, Suisse, Norvège, Pays-Bas et la France. Son prix n’est pas encore connu, mais ne devrait pas dépasser les 40 000 euros dans sa version la plus fournie.

Le marché automobile électrique européen, et très certainement français, profitera dans quelques semaines d’une nouvelle marque : Aiways. Le constructeur chinois devrait en effet démarrer la commercialisation du U5, ce petit SUV que nous évoquons dans nos colonnes depuis quelques mois. L’épidémie mondiale de coronavirus a freiné le calendrier ambitieux de la firme. Mais tout vient à point à qui sait attendre.

Le site chinois Auto Home rapporte en effet que les premiers exemplaires européens de l’Aiways U5 seront vendus à partir du mois d’août. Les pays concernés sont l’Allemagne, la Suisse, la Norvège, les Pays-Bas et la France, cinq pays où les ventes de voiture électriques sont plus fortes que chez leurs voisins et où le gouvernement a concédé quelques aides pour l’achat d’un véhicule doté de ce type de motorisation dans le cadre d’un plan d’aide à l’industrie automobile.

Le prix n’a toujours pas été dévoilé !

Même si les précommandes de l’Aiways U5 ont démarré en avril, plusieurs informations ne sont toujours pas connues à propos de la voiture. Notamment son prix, à l’achat ou en leasing, ainsi que les différentes formules proposées pour la batterie. Cependant, la marque affirmait en mars dernier que le montant demandé ne dépasserait pas les 40 000 euros en version tout équipée. Voilà qui sera plutôt agressif. Il n’est pas impossible que Aiways participe ainsi à une démocratisation des véhicules électrique, un peu à la manière de Honor ou Xiaomi en téléphonie mobile.

L’Aiway U5 sera équipée d’une batterie de 65 kWh et d’un moteur de 140 kW (équivalent à 187 chevaux) pour une autonomie WLTP de 250 miles, soit un peu au-dessus de 400 kilomètres. La charge rapide n’est pas annoncée, mais une demi-heure suffirait à recharger la batterie de 30 % à 80 %. La liste des options comprend l’assistance de conduite semi-autonome, l’écran tactile 12,3 pouces, le toit panoramique, la climatisation ou encore l’ouverture au pied du coffre.

