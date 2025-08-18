Google Photos va se la jouer Tinder dans une prochaine mise à jour, mais pas pour faire des rencontres

Des utilisateurs ont découvert une nouvelle fonctionnalité dans Google Photos. Son fonctionnement est directement inspiré de Tinder, voici à quoi elle va servir. Spoiler : pas à rencontrer votre âme sœur.

L'application Google Photos fait bien des choses. D'abord présenté comme une galerie stockant vos clichés et vidéos dans le cloud, elle intègre aujourd'hui des outils de retouche assez poussés, des options de classement automatique et des astuces pour libérer de l'espace de stockage en faisant un peu de ménage. Ces dernières sont de plus en plus indispensables tant il est facile de prendre des photos de qualité avec son smartphone, autrement dit de créer un fichier qui prend de la place.

Au-delà de proposer des extensions payantes, force est de constater que Google fait le maximum pour que vous puissiez gagner de l'espace sans avoir à passer à la caisse. Entre les rappels, l'identification des photos floues ou en double et la compression des plus volumineuses, il y a de quoi faire. En plus de ça, la firme de Mountain View cherche à rendre ces manipulations pas franchement réjouissantes les plus ludiques possibles. La preuve avec ce fonctionnement directement emprunté à Tinder.

Cette fonctionnalité inspirée de Tinder va débarquer dans Google Photos

Certains internautes ont ainsi pu essayer un système de “swipe” vers la droite ou la gauche pour conserver ou supprimer une photo floue. Exactement comme vous feriez avec les profils sur la célèbre application de rencontres. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur les captures d'écrans ci-dessous. Faire glisser le cliché vers la gauche le supprime, le faire glisser vers la droite le conserve.

Il s'agit pour le moment d'une phase de test, la fonctionnalité n'étant pas encore déployée à grande échelle. Celles et ceux qui y ont eu droit ont vu un popup proposant de l'essayer, parfois avec plusieurs centaines de photos à passer en revue. Ce système intuitif est parfait pour faire un peu de tri lorsque vous êtes en train d'attendre votre tour dans une boutique ou un fast-food, dans le métro ou même aux toilettes.