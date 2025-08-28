Voici quand Samsung sortira le Galaxy S25 FE, pile pour contrer Apple

La rentrée s’annonce tendue entre les géants de la tech. Samsung a choisi une date stratégique pour présenter ses nouveaux appareils. Le constructeur entend s’imposer face à Apple avec plusieurs annonces marquantes.

Chaque année, le début septembre est marqué par une bataille entre les grandes marques de la technologie. En 2025, la rentrée s’annonce particulièrement dense avec des annonces prévues chez Apple, Xiaomi ou encore Honor. Les conférences de rentrée se succèdent à quelques jours d’intervalle, attirant l’attention sur les nouveautés à venir. Les smartphones et tablettes lancés à cette période posent souvent les bases du marché pour l’année suivante.

Cette fois, Samsung a décidé de prendre une longueur d’avance. Le 4 septembre 2025, la veille de l’ouverture du salon IFA à Berlin, la marque coréenne organisera un Galaxy Event retransmis en direct. L’entreprise y dévoilera de nouveaux modèles de la série Galaxy S25 ainsi qu’une tablette premium intégrant la technologie Galaxy AI. La conférence sera diffusée en direct sur YouTube et le site officiel du constructeur, et nous partagerons cette derrière sur notre site dans les prochains jours.

Samsung dévoile le Galaxy S25 FE et la Tab S11 lors de sa conférence du 4 septembre 2025 à 11h30

Le produit le plus attendu est le Galaxy S25 FE. Ce smartphone devrait reprendre plusieurs éléments techniques du S24 FE, tout en ajoutant un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les rumeurs évoquent 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage et un appareil photo principal de 50 mégapixels. Cette gamme occupe une place importante dans la stratégie de Samsung, car elle propose des performances proches des modèles haut de gamme à un prix plus accessible.

À ses côtés, Samsung présentera également la nouvelle série Galaxy Tab S11. Trois versions sont attendues, dont une Tab S11 Ultra dotée d’un écran AMOLED de 14,6 pouces et d’une batterie de 11 600 mAh. La conférence devrait aussi préciser les dates de lancement commercial et préparer la présence de ces produits au salon IFA 2025. En plaçant son événement juste avant la keynote d’Apple, le géant corréen cherche clairement à occuper le terrain médiatique et à rappeler la force de son catalogue dans les segments premium comme abordables.