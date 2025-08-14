Voici peut-être la date de l’iPhone 17… à condition que cette invitation soit vraie

Un visuel intrigant circule et pourrait dévoiler la date exacte du prochain événement Apple. Derrière son slogan mystérieux et ses teintes cuivrées, certains voient un indice sérieux… d’autres un faux habilement conçu.

Comme chaque année, septembre s’annonce comme un mois clé pour Apple. La marque devrait y dévoiler la série iPhone 17, l’Apple Watch Series 11 et peut-être de nouveaux AirPods Pro. Mais cette fois, ce n’est pas une annonce officielle qui agite les fans, mais une image partagée sur les réseaux sociaux. Elle semble tout droit sortie du service communication de la marque et affiche un mot unique : “Futurebound”.

Ce visuel, publié sur X par un compte fraîchement créé puis supprimé, utilise un dégradé orange/cuivre qui rappelle fortement les rumeurs sur les coloris des futurs modèles Pro. Le texte invite à un “Apple Event” au Steve Jobs Theater, situé au siège de la marque à Cupertino. Suffisant pour convaincre certains qu’il s’agit d’une fuite authentique, mais trop peu pour écarter l’hypothèse du montage.

Un visuel “Futurebound” laisse penser que l’iPhone 17 sera dévoilé le 9 septembre 2025

Si ce visuel est réel, le rendez-vous serait fixé au 9 septembre 2025 à 10h (heure locale), soit 19h en France. Une date qui s’inscrit parfaitement dans le calendrier historique d’Apple, habituée à organiser ses keynotes iPhone lors de la première quinzaine de septembre. Ce timing laisserait à peine plus d’une semaine avant la mise en vente, probablement le 19 septembre. L’invitation, avec son design minimaliste et ses tons métalliques, pourrait annoncer une keynote riche : iPhone 17, Apple Watch Series 11 et AirPods Pro 3 pourraient partager la scène.

La gamme de l’iPhone 17 devrait comprendre quatre modèles : le 17, le 17 Air, le 17 Pro et le 17 Pro Max. L’Air viserait un record de finesse et de légèreté, mais avec une seule caméra arrière et une batterie plus petite. Les Pro profiteraient d’un téléobjectif 48 MP, de la vidéo 8K et d’un système de refroidissement revu, le tout accompagné d’un bloc photo élargi sur toute la largeur.

Même le modèle de base bénéficierait de gros progrès : un capteur selfie 24 MP, 12 Go de RAM et enfin un écran ProMotion 120 Hz, absent jusqu’ici des iPhone non Pro. Des évolutions qui pourraient séduire ceux qui veulent un smartphone fluide et prêt pour les futures fonctions IA d’iOS. Reste à savoir si Apple pourra contenir les prix dans un contexte de tensions commerciales. La réponse devrait arriver rapidement si cette mystérieuse invitation se révèle authentique.