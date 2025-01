Voici les principaux sites pirates à abattre pour cette agence fédérale américaine

Le Bureau du représentant américain du Commerce (USTR) vient de mettre à jour sa liste des principaux sites pirates à abattre en 2025. Parmi eux, on retrouve des sites de streaming, de torrent, des plateformes d'IPTV et d'e-commerce, ou encore des fournisseurs de logiciels de triche ou de jeux piratés.

Chaque année, le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) met à jour sa liste des sites pirates les plus problématiques. Notez que cette “sélection” ne comprend pas seulement des sites de streaming illégal ou de torrents. On y retrouve également plusieurs hébergeurs de fichiers, des plateformes d'IPTV ou de e-commerce ou des PaaS (Plaform as a Service).

Comme le précise l'agence américaine, cette liste a été établie en grande partie grâce aux informations fournies par des associations et des coalitions spécialisées dans la défense du droit d'auteur, comme la RIAA (Recordy Industry Association of America) ou la MPA (Motion Pictures Association). C'est pour cela que cette liste comprend des sites aussi variés. D'après l'USTR, les ayants droits ont décrit “un écosystème de piratage complexe”, qui va donc au-delà des sites web traditionnels.

Voici les principaux sites pirates à abattre pour l'USTR

Que contient justement la liste actualisée de l'agence fédérale américaine ? Du côté des sites de torrents, la sélection n'a pas bougé d'un iota. Les increvables comme The Pirate Bay, 1337x, Torrent Galaxy ou RuTracker et YTS sont toujours là, comme l'année précédente et celle d'avant. Même constat chez les hébergeurs de fichiers avec Krakenfiles, Rapidgator, Savefrom ou le bien connu 1fichier. Il y a un peu plus d'an, UptoBox faisait partie des cyberlockers à surveiller. L'hébergeur français a été accusé à plusieurs reprises de favoriser le partage illégal de contenus protégés par le droit d'auteur, et en septembre 2023, le site a finalement été fermé par les autorités et placé sur liste noire par l'ARCOM.

Rien à signaler également du côté des bibliothèques en ligne suspectes, comme LibGen ou Sci-Hub. Les plateformes de e-commerce sous surveillance restent également inchangées. Néanmoins, on constate l'arrivée de nouveaux venus dans la liste de l'agence américaine, qui concernent notamment le monde du jeu vidéo. En effet, l'USTR invite les autorités nationales et étrangères à se pencher sur les activités des sites Fitgirl-Repacks et Unknowcheats. Ces deux plateformes ont été signalées par l'Entertainment Software Assocation (ESA) en octobre 2024.

“FitGirl-Repacks, souvent abrégé en “fitgirl”, est un site de “repacking” bien connu qui donne accès à des versions compressées de versions non autorisées et piratées de jeux vidéo”, écrit l'USTR dans son rapport. Deux services de streaming font également leur apparition, à savoir MagisTV et Hianime. Ce dernier remplace Aniwatch, qui a été fermé après la disparition du célèbre FMovies durant l'été 2024. Dans son rapport, l'USTR décrit d'ailleurs la fin de FMovies comme l'un des plus gros succès dans la lutte anti-piratage de 2024. “Au Vietnam, la police de Hanoi a collaboré avec le Homeland Security Investigations, le programme International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP) du ministère américain de la Justice (DOJ) et l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) pour fermer le site Fmovies et les sites pirates associés en juillet et août 2024″, note l'agence.

Liste complète des sites pirates mentionnés par l'USTR

Sites de torrent

1337X

Rutracker

The Pirate Bay

TorrentGalaxy

YTS.mx

Hébergeur de fichiers/cyberlockers

1fichier

Krakenfiles

Rapidgator

Savefrom

E-commerce

Baidu Wangpan

Bukalapak

DHgate

Indiamart

Pinduoduo

Shopee

Taobao

PaaS

2embed

Streamtape

WHMCS Smarters

Sites de petites annonces

Avito

Streaming/IPTV

Cuevana3

GenIPTV

Hianime

MagisTV

VegaMovies

Hébergeur réseau/infrastructure

Amaratu

DDoS-Guard

FlokiNET

Squitter

Virtuel Systems

Réseaux sociaux

VK

Jeux vidéo

NSW2U

Fitgirl-Repacks

Unknowcheats

Musique

Y2Mate

Edition/librairie en ligne

Libgen

Sci-Hub

