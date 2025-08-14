Le Xiaomi 16 nous réserve de belles surprises en photo, voici ce qui nous attend

Les Xiaomi 16 vont bénéficier de plusieurs changements au niveau de l'appareil photo. Les informations qui nous parviennent sont très prometteuses.

Derrière Samsung, Xiaomi reste une valeur sûre sur le marché des smartphones Android. Ses appareils haut de gamme n'atteignent pas encore les ventes de son concurrent sud-coréen chez nous, mais il s'agit toujours de produits de très bonne facture, en témoigne notre test du Xiaomi 15 Ultra. Et la prochaine génération devrait encore s'améliorer.

Le leaker Digital Chat Station nous apprend que des nouveautés arrivent avec les Xiaomi 16 et Xiaomi 16 Pro. Ces deux modèles seraient équipés d'une caméra frontale de 50 MP, contre 32 MP sur les dispositifs actuels. Celle-ci serait capable de capturer des vidéos en qualité 4K et 60 images par seconde, d'une fonction de mise au point automatique et d'un champ de vision élargi. Souvent délaissée, cette optique deviendrait un point fort des Xiaomi 16 et 16 Pro. Un argument qui devrait séduire les amateurs de selfie.

Les Xiaomi 16 mettent le paquet sur la photo

Le Xiaomi 16 serait équipé d'un capteur principal de 50 MP d'une taille de 1/1,3″. Il pourrait s'agir du même que celui déjà aperçu sur le Xiaomi 15. Les caractéristiques concordent en tout cas. Le Xiaomi 16 Pro embarquerait le même capteur, mais qui intègrerait quelques améliorations, telles qu'une plage dynamique très élevée pour obtenir de meilleurs résultats en HDR et un capteur ToF pour mesurer avec précision la profondeur de champ, ce qui est utile pour le mode Portrait, la mise au point ou la réalité augmentée.

Un précédent rapport indiquait que le Xiaomi 16 Ultra aurait quant à lui droit à un grand capteur SmartSens, mesurant environ 1 pouce. De quoi capturer plus efficacement la lumière et améliorer la qualité des clichés. Un téléobjectif de très haute définition (200 MP) est aussi attendu. Il pourrait permettre de réaliser un zoom optique continu, plutôt que d'imposer des focales (x3 ou x5 par exemple).

La série des Xiaomi 16 devrait être annoncée dans les semaines qui viennent en Chine. Les fiches techniques seront donc bientôt confirmées. En Europe, il faudra attendre le début d'année 2026, avec une potentielle présentation autour des dates du MWC de Barcelone.