Microsoft utilise encore Windows 11 comme un panneau publicitaire et ça commence à agacer les utilisateurs

Microsoft continue de transformer Windows 11 en un panneau publicitaire et ça commence à agacer les utilisateurs. Depuis quelques jours, le constructeur diffuse de nouvelles “recommandations” pour vendre certains logiciels comme BitDefender mais aussi des jeux comme le dernier Call of Duty.

Quand Microsoft ne rend pas fou les utilisateurs de Windows 10 avec une avalanche de pubs pour les inciter à passer sous Windows 11, le constructeur aime visiblement transformer son dernier OS en panneau publicitaire pour écouler tous ses produits.

Via les fameuses “recommandations” affichées dans le panneau des notifications, la firme de Redmond continue d'inonder les utilisateurs avec des publicités à peine déguisées.

Microsoft continue d'utiliser Windows 11 comme un panneau publicitaire

Depuis ces derniers jours, de nouvelles “suggestions” ont d'ailleurs fait leur apparition, comme le rapportent nos confrères de Windows Latest. La première vous invite tout simplement à acheter la version Collector du dernier Call of Duty Black Ops 6. Si vous vous étonnez de voir une pub pour le jeu de tir, rappelons qu'Activision (ndrl : l'éditeur de la licence) est la propriété de Microsoft depuis octobre 2023.

En cliquant sur le bouton “Acheter maintenant”, on est redirigé directement sur la page de Black Ops 6 : Vault Edition sur le Microsoft Store. Bien entendu, il est possible de rejeter l'annonce… Jusqu'à ce qu'elle réapparaisse quelques jours plus tard.

Comment vendre des abonnements Microsoft 365 sur Windows 11

Mais ce n'est pas fini. Comme vous le savez peut-être, Microsoft Defender est installé nativement sur les PC sous Windows 10 et 11. Néanmoins, l'entreprise propose une autre appli Defender, qui vous permet notamment d'activer et gérer votre cyber-protection sur plusieurs appareils en même temps, y compris Android.

Seulement, cette version est accessible uniquement si vous possédez un abonnement payant à Microsoft 365. Voilà pourquoi on commence à voir sur Win 11 des pubs pour cette version de Defender.

“Obtenez une sécurité avancée dans une seule application sur vos appareils avec Microsoft Defender”, peut-on lire. En quittant sur le bouton “Rester protégé”, vous serez rediriger vers le site web de Microsoft pour souscrire à un abonnement Microsoft 365.

Si comme de nombreux utilisateurs, ces annonces commencent à vous mettre la rate au court-bouillon, sachez qu'il est possible de les désactiver. Pour ce faire, rendez-vous dans Système > Notifications > Paramètres additionnels. Ici, décochez surtout l'option “Obtenir des conseils et des suggestions lors de l'utilisation de Windows”.