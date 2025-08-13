Voici le véritable Œil de Sauron, un trou noir qui nous bombarde des fantômes depuis l’espace

Une image spectaculaire dévoile un phénomène cosmique rare, digne d’un film de science-fiction. Cet objet lointain projette un jet d’énergie directement vers la Terre. Derrière cette vision se cache un trésor d’informations pour les chercheurs.

Dans l’univers, certains objets émettent plus de lumière que des milliards d’étoiles réunies. Ces géants sont souvent alimentés par d’énormes trous noirs, capables d’engloutir la matière et d’en expulser une partie sous forme de jets de particules à des vitesses proches de celle de la lumière. Ces phénomènes, invisibles à l’œil nu, sont scrutés pendant des années par des réseaux de télescopes répartis sur Terre.

Ce que les astronomes ont observé ici, c’est un blazar. Il s’agit d’une catégorie particulière de quasar — un noyau actif de galaxie abritant un trou noir supermassif — dont le jet de particules est orienté directement vers la Terre. D'après leur étude, ce positionnement le rend extrêmement lumineux, encore plus que les autres quasars, car nous recevons de plein fouet l’énergie émise. C’est cette orientation unique qui donne à l’image de PKS 1424+240 son allure d’Œil de Sauron.

L’Œil de Sauron cosmique est en train de cracher des particules fantômes

La puissance de ce blazar en fait l’une des sources les plus intenses de rayons gamma et de neutrinos jamais détectées. Ces derniers, surnommés “particules fantômes”, traversent la matière sans interagir avec elle, ce qui les rend extrêmement difficiles à repérer. C’est l’IceCube Neutrino Observatory, installé au pôle Sud, qui a repéré cette source inhabituelle grâce à son émission record de neutrinos. Les chercheurs ont découvert que ces jets ne se contentent pas d’accélérer des électrons, mais aussi des protons, ce qui confirme leur rôle dans l’origine des neutrinos à haute énergie.

Reconstituer l’image de PKS 1424+240 a permis d’observer directement la structure interne du jet. Les scientifiques parlent d’un champ magnétique en forme de tore presque parfait, une configuration jamais vue auparavant. Outre l’aspect visuel spectaculaire, cette découverte donne de nouveaux indices sur la dynamique des noyaux galactiques actifs et sur la manière dont ces trous noirs géants influencent leur environnement à des milliards d’années-lumière. Elle rappelle aussi que, même à cette distance, ces colosses cosmiques ont un impact mesurable sur notre compréhension des forces extrêmes de l’Univers.