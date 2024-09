Voici le premier jeu confirmé pour la Switch 2 de Nintendo, découvrez-le en vidéo

En toute discrétion, un studio de jeux vidéo annonce que son prochain titre tournera sur la future console de Nintendo. C'est le premier à le confirmer ouvertement, le voici en vidéo.

L'heure approche. Depuis que Nintendo a confirmé l'annonce de la Switch 2 pour l'année fiscale en cours, dont la fin est prévue au 31 mars 2025, tout le monde attend la révélation officielle de la console. Les indices se multiplient rapidement depuis l'été et même si la plateforme ne devrait pas sortir avant plusieurs mois, on peut raisonnablement penser que le constructeur dévoilera son existence très bientôt. Une question demeure sans réponse cela dit : à quels jeux peut-on s'attendre sur la Switch 2 ?

S'il ne fait aucun doute que nous aurons droit à un nouveau Mario et un nouveau Zelda, aucun studio n'a encore dit travailler sur la prochaine machine du fabricant japonais. C'est normal, elle n'est pas officielle après tout. Une logique qui n'a visiblement pas frappé Pathea Games, à l'origine du jeu My Time at Portia et de sa suite My Time at Sandrock, mélangeant simulation de vie et RPG. Le 3e volet de la saga, My Time at Evershine, est donc le premier à confirmer son arrivée sur la Switch 2.

Ce jeu est le premier à confirmer son arrivée sur la Switch 2 de Nintendo

À la fin du communiqué de presse vantant les mérites du prochain jeu du studio, on peut lire qu'il sera disponible “sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et les futures plateformes Nintendo qui n'ont pas encore été annoncées“.

Pas besoin de faire un dessin pour comprendre qu'il s'agit de la Switch 2. Précisons que ce ne sera pas le premier jeu de la console. Son développement est conditionné par le succès d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui n'a pas encore commencé.

De même, il n'est pas certain que Nintendo ait donné son feu vert à Pathea Games. Le studio veut sûrement se positionner en affichant ses ambitions. C'est en tout cas une très bonne manière de rassurer les potentiels futurs acheteurs de la Switch 2, et de faire parler du jeu bien sûr.