La Nintendo Switch 2 ne sortirait pas avant cette date selon plusieurs studios de jeu vidéo

Les fans de Nintendo qui attendent avec impatience la prochaine génération de console devront peut-être faire preuve d'un peu plus de patience que prévu.

Selon un récent rapport de Gamesindustry.biz, il a été conseillé aux développeurs de ne pas s'attendre au lancement de la prochaine console de Nintendo, que l’on appellera pour l’instant “Switch 2“, avant avril 2025.

Cette information provient du journaliste Chris Dring, qui a révélé qu'aucun des studios avec lesquels il s'est entretenu ne prévoit un lancement au cours de l'année fiscale actuelle de Nintendo, qui se termine le 31 mars 2025. En fait, il leur aurait été explicitement dit de ne pas s'attendre à un lancement avant cette date.

Nintendo prend son temps pour lancer la nouvelle Switch 2

Bien que cette nouvelle puisse en décevoir certains, elle s'aligne sur les déclarations précédentes de Nintendo. La société a bien confirmé en mai qu'elle annoncerait sa prochaine console au cours de l'exercice fiscal actuel, mais n'a pas précisé de date de sortie. Nintendo donnerait peut-être la priorité à un lancement en douceur plutôt qu'à une mise sur le marché précipitée, et la raison pourrait être la stratégie mise en place par l’entreprise. Nintendo souhaite apparemment éviter les pénuries d'approvisionnement qui ont affecté les débuts de la Switch originale.

La date de sortie de la Switch 2 pourrait aussi avoir des conséquences importantes pour l'industrie du jeu. Dring a noté que de nombreux développeurs espèrent un lancement en avril ou mai 2025, afin d'éviter l'affluence des fêtes de fin d'année et un conflit potentiel avec d'autres sorties majeures telles que Grand Theft Auto 6.

La Switch originale, qui a été mise en vente en mars 2017, a connu un énorme succès. Elle a récemment dépassé la Famicom en tant que console de Nintendo ayant la plus longue durée de vie avant son remplacement et a vendu un nombre impressionnant de 143,42 millions d'unités en juin 2024. Si Nintendo atteint son objectif de ventes pour cette année, la Switch se rapprochera beaucoup du record de ventes de la PlayStation 2, qui reste la console la plus vendue de tous les temps.

Bien que l’on ne sache pas encore tout à propos de cette Switch 2, en dehors des fuites à propos de ses composants, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a laissé entendre qu'elle pourrait présenter des similitudes avec son prédécesseur, en conservant éventuellement le design hybride qui a rendu la Switch si populaire.

Source : Gamesindustry.biz