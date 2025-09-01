Cette coque transparente de l’iPhone 17 Pro laisse planer le flou

Apple s’apprête à lever le voile sur l’iPhone 17 Pro. Pourtant, une fuite d’accessoire attire déjà l’attention. La coque transparente officielle ne le serait pas vraiment.

L’iPhone 17 Pro succédera directement à l’iPhone 16 Pro, dévoilé en septembre 2024. Ce modèle s’est distingué par son châssis en titane, sa prise en main légère et de très belles photos dans un format compact. Il offrait aussi un téléobjectif 5x, une autonomie en hausse et le Wi-Fi 7. Le prochain modèle devrait reprendre ce cap : puissance élevée, gabarit maîtrisé, finitions premium. Il s’adresse à ceux qui veulent un Pro sans passer au format Pro Max. À quelques jours de la keynote d’Apple, les accessoires commencent déjà à fuiter. Et ils en disent long sur son design final.

Selon le leaker Majin Bu, la coque Clear Case de l’iPhone 17 Pro ne serait pas entièrement transparente. Le bordure serait bien clair, tout comme la zone autour du bloc photo. En revanche, un large panneau opaque blanc couvrirait la moitié inférieure du dos. Les images montrent aussi un logo Apple placé plus bas que d’habitude. L’ensemble donnerait un look plus sobre, mais moins totalement vitré que les coques transparentes classiques.

La coque transparente de l’iPhone 17 Pro intègre un panneau opaque qui masque les aimants MagSafe

Les visuels publiés incluent des rendus et des photos semblant montrer un emballage de type officiel. La mention iPhone 17 Pro Clear Case y apparaît clairement. La coque présente un corps partiellement transparent. La bordure reste limpide pour laisser voir la couleur du téléphone. Le panneau blanc, lui, masque les aimants MagSafe et efface le cercle aimanté habituel. Le dos paraît ainsi plus uniforme en photo. Ce choix limite aussi les traces et les micro-rayures visibles, un point souvent reproché aux coques totalement transparentes. La compatibilité avec la recharge sans fil et les accessoires aimantés resterait identique.

La fuite évoque également la prise en charge d’une sangle Crossbody Strap, pour porter le smartphone en bandoulière. Des versions teintées, liées aux saisons, seraient aussi au programme. Si cette conception se confirme, la coque transparente de 2025 cacherait les éléments techniques tout en gardant une bordure claire. Elle mettrait davantage l’accent sur la couleur des modules photo et sur le logo, placé plus bas. Rappelons qu’il s’agit d’images non officielles. La réponse arrivera lors de la présentation de l’iPhone 17, attendue le 9 septembre 2025. Il faudra donc attendre l’annonce pour confirmer le design, les teintes et les options.