Ce faux moustique conçu en Chine est un drone espion prêt à tout infiltrer

Il tient sur un doigt et peut passer inaperçu à l’œil nu. Ce minuscule drone dévoilé en Chine imite un moustique, mais sa mission n’a rien de naturel. Ce nouvel appareil inquiète déjà les experts militaires.

Les drones sont partout en Chine. Ils illuminent le ciel lors de spectacles géants battant des records mondiaux, avec parfois plus de 10 000 unités en vol simultané. Mais derrière ces ballets lumineux impressionnants se cache un tout autre usage. Dans le domaine militaire, le pays développe depuis plusieurs années des appareils de plus en plus petits, parfois autonomes, capables de frapper ou d’espionner sans intervention humaine. Ce progrès rapide inquiète, car ces technologies deviennent plus difficiles à détecter et à intercepter.

Le dernier modèle présenté par la Chine franchit une nouvelle limite. Il s’agit d’un drone de la taille d’un moustique, conçu par l’Université nationale de technologie de défense. L’appareil imite l’apparence de l’insecte : deux ailes translucides, un corps vertical noir, trois pattes fines comme des cheveux. Sa petite taille le rend presque invisible à l’œil nu et capable d’échapper aux radars classiques. Cette petite machine bionique est destinée à des missions d’observation, de reconnaissance et d’espionnage.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.

The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that's needed for control.

China is ahead of the rest of the world… pic.twitter.com/thfCzIcchy

— Alexeï (@jeanlol67573289) June 21, 2025