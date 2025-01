Ce Galaxy S25 Ultra en or coûte 10 fois plus cher que le smartphone original !

Les smartphones haut de gamme repoussent chaque année les limites des prix. Mais une édition spéciale du Galaxy S25 Ultra, proposée à plus de 14 000 dollars, redéfinit ce qu’est un appareil « luxueux ».

La marque Caviar, connue pour ses créations sur mesure, dévoile une collection exclusive du Galaxy S25 Ultra baptisée « Lunar Year », en hommage à l’année du Serpent dans le calendrier chinois. Les modèles phares de cette série intègrent le symbole de l’Ouroboros, un serpent se mordant la queue, représentant l’éternel cycle du temps. Deux versions sont proposées : l’Ouroboros classique, plaqué or 24 carats et doté d’un sablier intégré, et le Dark Ouroboros, avec une structure en titane. Le premier démarre à 13 910 dollars, le second à 10490 dollars. Seulement 25 exemplaires du modèle le plus cher seront produits, garantissant une rareté absolue.

Pour ceux qui préfèrent Apple, Caviar propose aussi une édition similaire de l’iPhone 16 Pro. Mais la marque mise surtout sur le Galaxy S25 Ultra, décliné en douze modèles inspirés des signes du zodiaque, comme le « Scorpio » ou le « Aquarius », dont les prix oscillent entre 10 270 et 13 910 dollars. Ces appareils arborent des matériaux précieux : or, titane, émeraude, et des finitions travaillées, loin de l’esthétique minimaliste des modèles standard.

Des détails qui justifient (ou non) le prix astronomique

Au-delà du symbolisme, Caviar mise sur des éléments tangibles pour séduire une clientèle fortunée. L’Ouroboros intègre un sablier fonctionnel, une option à 3 420 dollars supplémentaires, bien que sa durée ne soit pas précisée. L’œil du serpent est matérialisé par une émeraude de 2 mm, tandis que les dos en titane noir contrastent avec le design original de Samsung.

La gamme « Zodiac » suit la même logique : chaque signe dispose de motifs uniques, comme la rose dorée du « Shining Rose » ou les détails audacieux du « Monarch ». Les tarifs, classés par ordre croissant, démarrent à 10 270 dollars pour atteindre 13 910 dollars. Une stratégie qui n’est pas nouvelle pour Caviar, déjà à l’origine d’éditions limitées inspirées du Cybertruck.

Avec ces créations, la marque cible un marché de niche, où l’exclusivité prime sur la praticité. Reste à savoir si un sablier en or ou un serpent mythologique suffiront à convaincre… à part de justifier un prix équivalent à une voiture.