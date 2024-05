ChatGPT arrive sur Mac avant Windows, Microsoft a bien fait de dépenser des millards de dollars dans l’IA

OpenAI, qui a été historiquement soutenu par un investissement massif de Microsoft, lance son application ChatGPT d'abord pour les utilisateurs de Mac.

L'industrie technologique est marquée par des alliances et des investissements stratégiques qui orientent les innovations et les services proposés. Microsoft, par exemple, a injecté presque 10 milliards d’euros dans OpenAI en espérant probablement influencer ses développements futurs. Cependant, les récentes actions de l’entreprise montrent que les choix en matière de développement de produits peuvent réserver quelques surprises, sans forcément dépendre des collaborations financières, aussi grandes qu'elles soient.

OpenAI vient de révéler une nouvelle application pour ChatGPT, spécialement conçue pour macOS. Cette annonce a été faite en même temps que la présentation de GPT-4o, la dernière mise à jour de leur modèle d'intelligence artificielle, qui améliore ses capacités en temps réel et la performance de ses interactions visuelles et vocales. Cependant, les utilisateurs de Windows, qui représentent une large part du marché des ordinateurs, se retrouvent à devoir attendre une application dédiée à leur système.

La première application de ChatGPT sortira sur Mac, les utilisateurs de Windows vont devoir attendre

La décision de privilégier Mac sur Windows vient de l'observation d'OpenAI : ses utilisateurs sont majoritairement sur macOS. Mira Murati, une directrice technique de l’entreprise, a expliqué que cette orientation est une réponse aux habitudes actuelles de leur base d'utilisateurs, malgré la prédominance du système d'exploitation de Microsoft sur le marché des ordinateurs. Ce choix montre que l'entreprise préfère se concentrer là où ses services sont le plus utilisés, même si cela peut sembler contre-intuitif au regard des investisseurs ou des chiffres globaux.

Les utilisateurs de Windows ne sont cependant pas laissés pour compte. Ils peuvent accéder à ChatGPT via l’application web, bien que celle-ci ne propose pas une utilisation aussi simple et rapide qu'une application native. L'espoir demeure pour une application spécifique Windows 11, surtout que OpenAI cherche à embaucher des ingénieurs pour développer sur cette plateforme. La conférence Build de Microsoft, qui se tiendra la semaine prochaine du 21 au 23 Mai 2024, mettra bien sûr l'accent sur l'intelligence artificielle. Elle pourrait donc nous révéler les nouveaux projets de l’entreprise pour cet OS et apporter plus de clarté sur ses futurs développements.