Voici comment installer Windows 11 sans compte Microsoft, profitez de cette méthode avant qu’elle disparaisse

Microsoft a mis fin à une manière d'installer Windows 11 sans créer de compte, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les internautes en trouvent une autre. Voyons comment s'en servir.

Déjà presque 3 ans que Microsoft oblige toutes les personnes installant Windows 11 pour la première fois à créer un compte. L'annonce faite en 2022 a été froidement accueillie par celles et ceux qui aiment avoir le choix. Techniquement, le système d'exploitation fonctionne très bien localement, aussi les utilisateurs ont rapidement cherché un moyen de passer outre la création d'un compte dont ils n'ont pas besoin. Et ils en ont trouvé.

Bien sûr, la firme de Redmond n'allait pas rester les bras croisés. Elle a d'abord mis fin à la méthode consistant à entrer une fausse adresse mail, puis, fin mars 2025, celle dite du “bypassnro”, qui demandait de taper une ligne de commande pendant le processus d'installation. Il en fallait plus pour décourager les plus déterminés et en à peine quelques jours, une nouvelle manipulation a émergé. En plus de fonctionner, elle a le bon goût d'être bien plus simple à mettre en œuvre que la dernière citée.

Installer Windows 11 sans compte Microsoft est encore possible, voici comment

Lorsque le processus d'installation de Windows 11 débute, suivez les étapes suivantes. Vous pouvez pas exemple le faire sur l'écran où vous choisissez la langue du système :

Appuyez sur les touches Maj puis F10 de votre clavier pour ouvrir l'invite de commandes. Tapez start ms-cxh:localonly et validez avec la Entrée. Une fenêtre tout droit sortie de Windows 10 s'ouvre. Dans celle-ci, tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les champs prévus à cet effet. Il s'agit d'un compte local. Cliquez sur le bouton Suivant, ce qui déclenche la suite du processus d'installation de Windows 11, mais sans création de compte Microsoft.

Simple et efficace. Notez que Microsoft va très sûrement s'attaquer à cette méthode pour la rendre inopérante, et il est impossible de dire quand. L'entreprise a mis presque 3 ans avant de mettre fin à la commande “bypassnro”, mais rien ne dit qu'elle attendra aussi longtemps pour celle que nous venons de décrire. Profitez-en tant que vous le pouvez.