Le ticket de caisse papier n’est plus obligatoire, comment éviter les spams

À compter d’aujourd’hui, les tickets de caisse papier ne sont plus obligatoires dans les magasins. À la place, vous pouvez choisir de recevoir votre facture sur votre adresse mail… ouvrant ainsi la voie aux enseignes pour des pratiques commerciales agressives. Fort heureusement, plusieurs alternatives s’offrent à vous pour éviter de crouler sous les spams.

Cela fait plusieurs mois que la mesure est en préparation. Elle entre enfin en vigueur ce mardi 1er août 2023. À compter d’aujourd’hui, les commerçants n’auront plus pour obligation d’accompagner vos achats d’un ticket de caisse papier, afin de réduire l’impact écologique considérable de ces derniers, imprimés à 30 milliards d’exemplaires chaque année. À la place, vous pouvez demander à recevoir ce dernier sur votre adresse mail.

Forcément, les questions de la confidentialité d’une part, et du bien-être de votre mail d’autre part se posent. En livrant votre adresse mail à un commerçant, vous risquez en effet de vous exposer à diverses pratiques commerciales pouvant s’avérer redondantes, voire, dans les cas les plus extrêmes, des spams. Pas de panique : il existe d’autres moyens de recevoir votre ticket de caisse tout en préservant votre boîte mail — et votre santé mentale.

Comment obtenir vos tickets de caisse dématérialisés sans donner votre adresse mail

En effet, il est important de noter que l’adresse mail n’est pas du tout nécessaire systématiquement pour recevoir votre ticket de caisse dématérialisé. Par exemple, certains magasins mettent d’ores et déjà en place un système fonctionnant via 1 QR code, qu’il est possible de scanner avec son smartphone pour télécharger directement le ticket de caisse sur son appareil. Attention toutefois, il est possible que certains commerces cherchent tout de même à obtenir une information de contact.

D’autre part, sachez que l’obtention du ticket de caisse en elle-même n’est pas obligatoire. Rappelons que vous pouvez demander au commerçant de ne pas le recevoir. Auquel cas, de nombreuses applications vous permettront de suivre vos dépenses, de l’application officielle à votre banque aux applications dédiées à la gestion de budget. Dernière précision : certains tickets de caisse resteront en version papier de manière obligatoire. Vous trouverez la liste des exceptions dans cet article.