Voici ce qui fait vraiment décoller les ventes de voitures électriques en Europe

Le marché européen de la voiture électrique vient de signer ses meilleurs chiffres depuis janvier, avec 1,64 million d’immatriculations. Les constructeurs alignent désormais des modèles accessibles que les conducteurs attendaient depuis des années. Renault et Volkswagen en récoltent déjà les fruits.

Le prix reste le premier frein à l’achat d’une voiture électrique en Europe. Après des années passées à privilégier les grands gabarits, les constructeurs descendent peu à peu en gamme. Renault affiche sa Twingo E-Tech sous les 16 000 € une fois le bonus déduit. Dacia, Citroën et Fiat occupent déjà ce terrain depuis plusieurs mois. Presque toutes les marques généralistes s’y mettent.

Transport & Environment a publié le 5 octobre un rapport sur l’effet de cette offensive en Europe. L’organisation recense environ 60 nouveaux modèles électriques attendus d’ici la fin de l’année. Entre 2021 et 2025, une quinzaine arrivaient chaque année. Chez Volkswagen, la ID. Polo passe sous la barre des 25 000 euros, et notre test de la Renault 5 E-Tech montrait déjà le potentiel de ce segment. Avec dix mois d’attente annoncés, cette citadine allemande a déjà dépassé 40 000 commandes. Les ventes ont suivi plus vite que prévu.

Les ventes de voitures électriques bondissent de 45 % dans l’Union européenne depuis janvier 2026

Entre les mois de janvier et d’août, 1,64 million de voitures électriques ont trouvé preneur dans l’Union européenne. La hausse atteint 45 % sur un an. Ces modèles représentent désormais 22 % des immatriculations, et ils ont dépassé les essence seules sur un trimestre complet au printemps. D’après le rapport, les ventes sous 25 000 euros devraient être multipliées par sept comparé à 2024. Seize références passeront sous ce seuil d’ici décembre, dont quatre sous 20 000 euros.

La facture à la pompe joue aussi un rôle. Le carburant coûte de plus en plus cher, et davantage d’automobilistes franchissent le pas. Les grands gabarits résistent pourtant très bien. En août, le Tesla Model Y, le Skoda Elroq, les BMW iX1 et iX3 ou encore la Volkswagen ID.4 ont chacun dépassé 6 000 immatriculations. À elles deux, la France et l’Allemagne pèsent près de la moitié du marché européen. Transport & Environment prévient toutefois qu’un assouplissement des objectifs de CO2 prévus pour 2030 amputerait de près de trois quarts les ventes des voitures les plus abordables.