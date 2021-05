VideoLan vient de déployer la version 3.0.14 de VLC, son célèbre lecteur multimédia. Cette nouvelle version corrige avant toute chose plusieurs bugs signalés sur le système de mise à jour automatique, qui empêchait justement d'installer de nouvelles versions du logiciel.

VideoLan vient de déployer la version 3.0.14 de VLC, leur célèbre lecteur multimédia. D'après les développeurs, cette version a pour principale vocation de corriger un bug sur le système de mise à jour automatique du logiciel. “Les utilisateurs de VLC sur Windows peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'ils essaient de mettre automatiquement à jour VLC de la version 13.0.12 à 13.0.13. Nous publions la version 3.0.14 pour remédier à ce problème pour les prochaines mises à jour”, détaille VideoLan.

Ce problème est visiblement la cause d'un bug dans le code du système de mise à jour automatique de la version 3.0.12 de VLC. En raison de ce bug, les mises à jour étaient bel et bien téléchargées et leur intégrité vérifiée, mais elles n'étaient pas installées. En effet, le système de mise à jour automatique ne lançait plus le programme d'installation.

Un bug empêchait l'installation des nouvelles versions de VLC

À ce sujet, VideoLan affiche d'ailleurs un message d'avertissement lorsque vous tentez de migrer vers la dernière version de VLC. “La mise à jour que vous effectuerez ne lancera pas le programme d'installation, en raison d'un bug provoqué par notre équipe. Nous en sommes extrêmement désolés”, s'excuse donc VideoLan.

Ils ajoutent : “Vous devrez lancer manuellement le programme à partir de votre dossier temporaire après le téléchargement. Cette mise à jour corrige des problèmes de sécurité dans le dispositif de mise à jour et dans l'application. Veuillez mettre à jour”. Pour ce faire, il faudra donc le programme d'installation de VLC 3.0.14 depuis le site de VLC. Double-cliquez ensuite sur le programme d'installation et suivez les différentes étapes pour terminer le processus.

Une menace plane toujours sur les précédentes versions

Notez que si vous êtes la version 3.0.11 ou antérieure de VLC, VideoLan vous invite à migrer le plus rapidement possible sur la dernière mouture. En effet, il s'avère que les développeurs ont corrigé plusieurs failles de sécurité présentes dans la version 3.0.12 de VLC. Des pirates pourraient s'en servir pour exécuter du code arbitraire avec les privilèges de l'utilisateur cible.

Or, si vous êtes donc sur une ancienne version de VLC, vous êtes encore vulnérable. VideoLan précise que les anciennes versions de VLC ne sont pas concernées par le bug du système de mise à jour automatique, vous pouvez donc l'utiliser sans problème pour passer à la version la plus récente. Pour rappel, une refonte complète de l'interface de VLC est attendue avec la version 4.0 du logiciel. VideoLan a d'ailleurs publié un premier aperçu de cette nouvelle interface.

