Vivo X30 et le X30 Pro officiels : 5G, chipset Exynos et objectif périscopique avec zoom 5x

Comme prévu, Vivo a présenté aujourd’hui ses deux nouveaux smartphones : le Vivo X30 et le Vivo X30 Pro. Ces deux mobiles 5G, qui font la part belle à la photographie, se démarquent de la concurrence par l’intégration de composants signés Samsung : écrans Super AMOLED, capteur photo ISOCELL et chipset Exynos.

Aujourd’hui a eu lieu une conférence de presse en Chine organisée par Vivo. L’objet de cette conférence était déjà connu : il s’agissait de présenter deux nouveaux smartphones dans la série X, laquelle est principalement composée de smartphones premium doués pour la photo. Les deux smartphones s’appellent X30 et X30 Pro. Ils succèdent aux X27 et X27 Pro que la marque chinoise a présentés en avril dernier (pour un renouvellement très, très rapide).

Ce sont deux smartphones premium dont le prix de vente est de 500 euros en moyenne (convertis à partir du yuan). Un peu moins pour la version classique. Un peu plus pour la version Pro. L’une des caractéristiques de ces deux smartphones est d’intégrer un nombre de composants signés Samsung plus important que la moyenne. Écran. Chipset. Capteur photo. Et très certainement mémoire vive et stockage, même si ce n’est pas précisé par la marque (mais Samsung étant leader mondial de la mémoire flash, ce ne serait pas étonnant).

Faisons le tour du propriétaire. L’écran mesure 6,44 pouces. Le rétro éclairage est Super AMOLED. La définition est Full HD+ (résolution de 409 pixels par pouce). Il y a un trou pour la webcam dans le coin supérieur gauche. Et le lecteur d’empreinte digitale y est intégré. Le chipset est le fameux Exynos 980 de Samsung. Cet octo-core est nativement compatible 5G (NSA et, pour l’avenir, SA). Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage (qu’il n’est pas possible d’étendre avec une carte mémoire). Les deux paliers sont proposés avec les deux modèles. Enfin, un caloduc a été intégré pour mieux dissiper la chaleur du chipset (notamment de ses deux Cortex-A77).

Triple ou quadruple capteur photo avec zoom optique

Côté photo, le X30 propose un triple capteur photo à l’arrière. L’élément principal est un capteur 64 mégapixels stabilisé avec objectif ouvrant à f/1.8. L’autofocus est hybride, mêlant détection de phase et laser infrarouge. Le second capteur est un modèle 32 mégapixels. Il est placé derrière un téléobjectif ouvrant à f/2.0. Il est lui aussi stabilisé et accompagné d’un autofocus hybride. Le rapport du zoom optique est de 2x. Le dernier capteur est un modèle 8 mégapixels caché derrière un objectif grand-angle ouvrant à f/2.2. Pas d’autofocus ici.

Le X30 Pro reprend les trois capteurs mentionnés ci-dessus et lui en rajoute un quatrième de 13 mégapixels. Celui-ci est positionné derrière un téléobjectif périscopique (c’est-à-dire en coude) qui ouvre à f/3.0 (rarement une ouverture aura été aussi petite, même sur un téléobjectif de smartphone). Ce capteur est stabilisé et profite d’une mise au point hybride lui aussi. Le rapport de zoom est ici de 5. Notez aussi que le flash LED du X30 devient un flash dual-LED dans le X30 Pro.

La webcam intégrée dans le trou de l’écran est un modèle 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4. Elle est nativement compatible HDR et filme en 1080p. La batterie des deux smartphones offre une capacité de 4350 mAh. Elle est compatible charge rapide (la puissance de la charge peut atteindre 33 watts). Port USB type-C, WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, jack 3,5 mm, tuner FM et capteur NFC complètent l’ensemble. Android 10 (avec FunTouch 10) joue les chefs d’orchestre.

La sortie commerciale du X30 et du X30 Pro est prévue durant le mois de décembre en Chine. Les prix démarrent à 3300 yuans (423 euros) pour le X30 8+128 Go et à 4000 yuans (513 euros) pour le X30 Pro 8+128 Go. Comptez 300 yuans pour changer de palier de stockage.