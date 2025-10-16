Vite, l’iPhone 14 passe à 289,99 € seulement, c’est une affaire !

Avec la sortie des nouveaux smartphones Apple, les précédentes générations sont enfin disponibles à prix cassé. Votre budget est limité ? Sur Cdiscount, vous pouvez trouver des iPhone reconditionnés en excellent état à prix cassé. L’iPhone 14 est ainsi proposé à 289,99 €. Ne passez pas à côté de cette offre !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Depuis sa sortie, le prix de l’iPhone 14 a bien chuté puisqu’il était proposé à 869 €. Vous pouvez dorénavant le trouver à un meilleur prix, mais il a rarement été proposé à un tarif aussi bas ! En ce moment, sur Cdiscount, il est affiché à seulement 289,99 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go.

C’est tout simplement un prix sacrifié pour ce smartphone qui a été l’un des meilleurs de sa génération et qui dispose aujourd’hui encore de caractéristiques avancées !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14 est un smartphone fluide et fiable qui dispose d’une configuration qui tient encore la route en 2025. Il est suffisamment performant et réactif pour effectuer les tâches du quotidien.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce A15 Bionic qui est un processeur particulièrement efficace d’un point de vue énergétique. Il est également doté de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go, ce qui est une capacité confortable pour garder vos précieuses photos et vidéos dans votrer appareil.

Côté écran, l’iPhone 14 embarque un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Il profite d’une définition de 2532 x 1170 pixels et d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz. La partie photo n’est pas en reste puisque ce smartphone est doté d’un module principal avec deux capteurs. Un grand angle de 12 MP est ainsi accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. Quant à elle, avec une résolution de 12 MP, la caméra selfie vous permet de capturer des selfies nets et précis.

Enfin, pour l’autonomie, la batterie de 3279 mAh vous offre jusqu’à 20 heures d’utilisation, ce qui amplement pour tenir toute une journée sans avoir à recharger votre smartphone. Pour aller plus loin, voici notre test complet de l’iPhone 14.