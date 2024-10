Vite, les AirPods Pro 2 avec boîtier MagSafe passent à 215 € seulement !

Vous cherchez des excellents écouteurs à réduction de bruit active ? Les AirPods Pro 2 (USB-C) sont actuellement à un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez ainsi les obtenir à 215 € au lieu de 279 €.

Apple a la réputation de proposer des produits haut de gamme à un tarif en adéquation avec leurs caractéristiques. Les AirPods Pro 2 ne dérogent pas à la règle. Ces excellents écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active sont normalement en vente à 279 €. Vous attendez une promotion pour les avoir à un meilleur prix ? C’est le bon moment !

Vous pouvez les avoir à seulement 215 € sur la version italienne d’Amazon. En effet, ils sont affiché à 219 € mais lorsque vous validez la commande, le prix des AirPods Pro 2 tombe à 215,41 €.

Les AirPods Pro 2 avec le boitier de charge MagSafe passent à leur prix le plus bas !

Sortis il y a tout juste un an, ces AirPods Pro 2 ont marqué un tournant pour la marque à la pomme. Cette version avec le boitier de charge MagSafe est équipée d’une puissante puce H2 plus économe en énergie. Votre temps d’écoute est donc prolongé jusqu’à 6 heures d’utilisation sans interruption. Et grâce au boîtier de recharge, vous bénéficiez d’une autonomie supplémentaire de 24 heures.

Les AirPods Pro 2 tiennent compte de votre morphologie pour une expérience encore plus immersive. Les quatre paires d'embouts en silicone vous donnent d’ailleurs la possibilité d’adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles.

De plus, ces écouteurs sans fil sont compatibles avec l’audio spatial et le suivi des mouvements de la tête. Avec la réduction du bruit active deux fois plus efficace, les AirPods Pro 2 profitent d’un excellent rendu sonore. Et comme ils sont certifiés IPX4, vous pouvez les utiliser pour faire du sport en extérieur, même en cas de pluie. Ils résistent aux éclaboussures d'eau et à la transpiration.