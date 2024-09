Vite, le Samsung Galaxy A14 5G chute à 103 € sur Cdiscount !

Vous cherchez un nouveau smartphone pas cher ? Ce bon plan devrait vous plaire ! À l'occasion de la rentrée, le Samsung Galaxy A14 5G bénéficie d'une belle réduction chez Cdiscount. À ce prix-là, il ne restera pas longtemps en stock !

Et si vous bénéficiez de la vitesse de la 5G pour 100 € ? Même si le prix des forfaits 5G a beaucoup baissé chez les différents opérateurs, beaucoup de Français possèdent encore des smartphones compatibles uniquement avec la 4G. Vous souhaitez changer votre téléphone pour profiter d'un meilleur débit mais votre budget est restreint ? Cdiscount propose en ce moment une super promotion sur un smartphone récent compatible 5G. Et, cerise sur le gâteau, c’est un téléphone Samsung, à savoir le Galaxy A14 dans sa version 5G (il existe aussi une version 4G).

Sorti au prix de vente conseillé de 249 euros, vous pouvez aujourd’hui vous l’offrir pour seulement 103,53 € dans sa version 64 Go et un coloris noir. En plus, vous n’avez pas de frais caché supplémentaire puisque la livraison est gratuite.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU GALAXY A14 5G ?

Le Galaxy A14 5G propose un design sobre avec une coque en plastique qui profite d'un aspect légèrement granuleux. Sur la tranche, il est doté d'un bien pratique capteur d’empreinte pour ouvrir l’appareil en toute sécurité.

Sur la face avant du smartphone, il dispose d’un grand écran TFT de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Sous le capot, le Galaxy A14 5G tourne avec le processeur MediaTek Dimensity 700 accompagné de 6 Go de RAM. La batterie offre une capacité de 5000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide 15 W.

Pour prendre des photos, on trouve sur la face arrière 3 capteurs : un grand angle 50 mégapixels, un macro 2 mégapixels et un capteur « portrait » 2 mégapixels. Enfin, on bénéficie à l’avant d’un capteur selfie 13 mégapixels.

Côté connectique, les amateurs de casque filaire apprécieront la présence d’une prise jack. Et si vous trouvez que ce modèle ne dispose pas d’assez de stockage, pas de panique. Le Galaxy A14 5G est équipé d’un port microSD pour pouvoir étendre jusqu’à 1To d’espace disponible.