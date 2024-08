Vite, le pack HP avec PC, imprimante, housse et souris passe à prix sacrifié !

C’est très bientôt la rentrée scolaire et Cdiscount propose un pack HP complet avec un PC portable 15,6 pouces, une imprimante, une housse, une souris sans fil et une licence Windows 11 à prix ultra canon. Vous pouvez ainsi vous équiper pour seulement 499,99 € ! Ne passez pas à côté de cette offre spectaculaire !

C’est la fin des grandes vacances et, si vous ne l’avez pas encore fait, il est plus que temps de vous équiper pour la rentrée scolaire. Pour bien réussir son année, il est primordial d’avoir un équipement informatique complet et performant. Votre budget est limité ? Pas d'inquiétude ! Cdiscount propose en ce moment une super réduction sur le pack PC HP.

Le PC Portable HP 15s-eq2083nf seul est actuellement en promotion à 499,99 € au lieu du prix conseillé de 829 €. Mais bonne nouvelle, vous pouvez avoir le pack complet pour le même prix ! Profitez ainsi du PC portable HP de 15,6 pouces, d'une imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e jet, d'une housse réversible, d'une souris sans fil HP 200 et de Windows 11 pour seulement 499,99 €. C’est donc une super affaire !

LE PACK COMPLET POUR LA RENTRÉE À PRIX MINI !

Bien évidemment, le produit le plus important de ce pack est le PC portable HP 15s-eq2083nf. Il s’agit d’un modèle avec un écran 15,6 pouces qui offre une définition Full HD et un traitement antireflets. Avec son poids de 1,69 kg, c’est un modèle que vous pourrez emmener facilement dans n’importe quel sac de cours.

Il tourne avec un processeur 6 cœurs AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 4 GHz en mode Turbo et 16 Go de RAM. C’est donc un modèle suffisamment puissant pour travailler dans d’excellentes conditions. Il est aussi équipé d’un disque dur SSD de 512 Go et sa batterie offre une autonomie de 9 heures. Par ailleurs, la connectique est assez complète avec un lecteur de carte SD, 2 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 1 port HDMI et une prise combo casque/microphone. Enfin, le PC portable fonctionne sous Windows 11. En somme, c’est un ordinateur complet et équilibré.

L’autre produit important est l’imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e jet. Elle va vous être utile pour imprimer vos documents mais aussi les numériser et les copier. Vous avez la possibilité de vous connecter avec un câble USB, en WiFi ou avec votre smartphone grâce à l’appli HP Smart. Mais vous pouvez aussi utiliser directement l’écran de contrôle. Sa vitesse d’impression est de 7,5 pages par minute en noir et blanc et 5,5 pages par minute en couleur.

Pour compléter ce pack HP, on trouve une housse de protection réversible qui vous permet de protéger votre PC des rayures et des chocs. On appréciera aussi la souris sans fil HP 200 qui se connecte simplement en Bluetooth. Elle fonctionne avec 2 piles AAA incluses. Elle utilise la technologie LED rouge et un capteur optique de 1 000 ppp pour obtenir une excellente précision d’utilisation. Son design ergonomique vous permet un confort d’utilisation amélioré. Pour de longues sessions de travail, cette souris sera beaucoup plus agréable à utiliser que le trackpad du PC portable.

Pour réussir en beauté cette nouvelle année scolaire, ne passez pas à côté de cette très belle offre. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut s’offrir autant pour si peu.