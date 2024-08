Vite, la friteuse sans huile Ninja Foodi avec 2 tiroirs passe à prix sacrifié !

Vous cherchez une friteuse sans huile grand format mais votre budget est restreint ? Ce bon plan est fait pour vous ! La best seller des Air fyrer est actuellement à prix cassé sur Cdiscount. La Ninja Foodi avec 2 tiroirs est ainsi proposée à 159,99 € au lieu de 229,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle de 7,6 L !

Ninja ne vous dit rien ? C’est pourtant la marque qui vend le plus de friteuses sans huiles en France ! En proposant des modèles faciles d’utilisation et particulièrement efficaces, elle a su devenir un incontournable dans nos cuisines. Cdiscount propose actuellement la Ninja Foodi AF300EU à 159,99 € au lieu de 229,99 €. C’est tout simplement le prix le plus bas pour cet Air Fryer doté de 2 compartiments.

Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez utiliser les deux zones de cuisson séparément. Vous avez ainsi la possibilité de choisir différents programmes et temps de cuisson. La fonction SYNC vous assure une fin de cuisson synchronisée. Nul besoin de vous inquiéter d’une préparation trop cuite d’un côté et pas assez de l’autre, la Ninja Foodi AF300EU s’adapte pour que la cuisson de vos plats se termine en même temps.

Avec la fonction MATCH, vous pouvez doubler la capacité de votre friteuse sans huile en adoptant les mêmes réglages de cuisson pour les 2 tiroirs. Ainsi, chaque compartiment peut accueillir 1 kg de frites ! La grande contenance de 7,6 L, soit 3,8 L pour chaque tiroir, vous permet de cuisiner pour toute la famille.

Enfin, les 6 modes de cuisson prédéfinis vous facilitent les préparations. Vous pouvez aussi personnaliser le temps de cuisson ainsi que la température. La Ninja Foodi AF300EU est capable de chauffer de 40 à 240°C. Sa puissance de 2400W assure une montée en chauffe très rapide et donc des économies d’énergie.