Vite, Bouygues casse le prix du Samsung Galaxy S23 FE pour le Black Friday !

Si vous cherchez un des meilleurs smartphones Android du moment, vous avez certainement regardé les modèles proposés par Samsung. Et vous avez peut être renoncé à cause du prix élevé. Bonne nouvelle, pour le Black Friday, vous pouvez vous offrir le Galaxy S23 FE à 379 € au lieu de 699 €. Vous trouverez ce prix cassé chez Bouygues Telecom, et sans abonnement ! On vous explique comment profiter de cette offre.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Comme a son habitude, Samsung propose en fin d'année une version FE de ses modèles haut de gamme. Le Galaxy S23 n'y échappe pas. Avec le Galaxy S23 FE, le géant coréen a souhaité proposer un smartphone est plus accessible sans compromis. Il est donc disponible normalement à 699 € dans sa version de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, ce qui en fait déjà un excellent rapport qualité-prix.

Mais sur le site de Bouygues Telecom, vous pourrez bénéficier de deux offres cumulées pour voir le prix baisser de 320 € ! En effet, quand vous sélectionnez le portable et que vous indiquez ne pas vouloir souscrire un abonnement téléphonique, le S23 FE s’affiche au prix déjà très intéressant de 459 €. Mais ce n’est pas tout puisque vous avez aussi une offre de remboursement après achat de 80 €. Le prix final du Galaxy S23 FE est donc de seulement 379 €.

Les caractéristiques du Galaxy S23 FE : un smartphone haut de gamme à prix mini

Cette version « Fan Edition » du Galaxy S23 possède les principaux atouts du flagship de la marque coréenne. Logiquement, le Galaxy S23 FE reprend donc en grande partie la fiche technique du Galaxy S23.

Vous pourrez profiter d’un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Côté performances, on trouve sous le capot Par le processeur Exynos 2200.

Pour la partie photo, le Galaxy S23 FE propose un triple capteur arrière qui comprend le module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Et à l’avant, on trouve un capteur selfie de 12 MP. Terminons par la batterie. Avec sa capacité de 4500 mAh, elle vous offre une autonomie de plus d’une journée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 FE.