Victoire ! YouTube permet enfin de masquer cet écran qui nous agace tous

L'interface de YouTube est trop chargée ? La plateforme en a conscience et permet de supprimer les envahissants écrans de fin des vidéos. Quant au bouton d'abonnement du filigrane des vidéos, il disparaît.

YouTube annonce l'ajout d'un bouton “Masquer” pour masquer les écrans de fin des vidéos. Ceux-ci s'affichent après avoir regardé un contenu et, pour beaucoup d'utilisateurs, ils sont envahissants et nuisent à leur expérience de visionnage. “Les spectateurs nous ont fait part de leur souhait de disposer d'options pour minimiser les distractions pendant les vidéos et se concentrer plus facilement sur le contenu qu'ils regardent”, explique d'ailleurs Google.

Le bouton est affiché en haut à droite du lecteur vidéo. Si les écrans de fin sont déjà masqués, il est remplacé par un bouton “Afficher” qui permet de les faire réapparaître. Il existe par contre une limite très gênante : il n'est possible de masquer les écrans de fin que sur la vidéo en cours. Il faut donc réaliser l'opération à chaque vidéo, ce qui n'est vraiment pas pratique si l'on ne veut jamais voir ces éléments. YouTube ne fait donc les choses bien qu'à moitié, on aurait aimé un paramètre permettant de supprimer les écrans de fin de manière définitive.

Une interface YouTube moins chargée

Autre changement, sur ordinateur, le service de streaming supprime le bouton S'abonner qui apparaît lorsque vous passez votre curseur sur le filigrane d'une vidéo. “Puisqu'il y a déjà un bouton S'abonner directement sous le lecteur vidéo, nous supprimons ce bouton S'abonner supplémentaire pour simplifier et améliorer l'expérience de visionnage”, indique la plateforme.

Le bénéfice est clair pour les utilisateurs, mais qu'en est-il des créateurs de contenus ? Peuvent-ils craindre une baisse de leurs vues et de leurs abonnements suite à ces modifications ? Google commence par signifier qu'ils peuvent toujours ajouter des écrans de fin et des filigranes à leurs vidéos, comme d'habitude.

Et minimise l'impact de ce pouvoir donné aux spectateurs. “La possibilité de masquer les écrans de fin a entraîné une diminution de moins de 1,5 % des vues à partir des écrans de fin, sur la base d'une expérience mondiale sur mobile de mars à juillet 2025”, fait savoir l'entreprise. On apprend aussi que moins de 0,05 % de tous les abonnements aux chaînes proviennent de la fonctionnalité de survol du filigrane vidéo.