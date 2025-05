Nvidia a d’autres priorités que de régler la pénurie de cartes graphiques RTX 50

La production de cartes graphiques RTX 50 en baisse ? Cela semble être la tendance du moment, Nvidia ne disposant pas de capacités de production illimitées et privilégiant ses puces IA. Les espoirs de prix qui chutent enfin paraissent douchés.

Si vous espériez pouvoir trouver plus facilement des cartes graphiques de la série RTX 50 de Nvidia, et surtout à des prix plus proches de ceux annoncés par l'entreprise, c'est peut-être raté. Les Verts auraient en effet d'autres priorités en ce moment. Il ne s'agirait pas de faire plaisir aux gamers, mais plutôt de répondre à la demande colossale de puces dédiées à l'IA.

Et pour cela, Nvidia a dû faire un choix, rapporte le média japonais Gazlog. D'après les dires d'un informateur du forum Board Channels, où l'on trouve souvent de bons tuyaux, la fabrication de GPU pour RTX 50 baisserait de 20 à 30 % en Chine afin de réallouer les capacités de production aux précieux composants de calcul d'IA. Ceux-ci offrent une meilleure marge et visent un marché professionnel plus rentable que le secteur des particuliers.

Nvidia mise tout sur l'IA, quitte à laisser les joueurs sur le carreau ?

Nvidia cherche à intensifier la production de son GPU GB200, qui équipe des centres de données spécialisés dans l'IA. La production de masse du GB300, un nouveau modèle, devrait aussi intervenir cette année, et Nvidia doit déjà commencer à s'y préparer. Et ce sont donc les GPU embarqués dans les cartes graphiques de dernière génération qui risquent de trinquer, faisant craindre un marché asséché où l'offre ne parvient pas à répondre à la demande, notamment en ce qui concerne les références les plus haut de gamme.

En avril dernier, on espérait pourtant que la situation s'arrange, avec une disponibilité en hausse pour les RTX 5060 Ti, RTX 5070 et RTX 5070 Ti. On pouvait alors envisager que les prix se rapprochent de ceux communiqués par Nvidia, qui ont encore une fois été très rarement respectés par les commerçants et les fabricants de cartes graphiques custom sur cette génération. Mais des rapports semblent indiquer que les approvisionnements ont déjà commencé à se tarir, et ce ne sont pas ces nouvelles informations qui vont nous rassurer.