Vente flash : un PC Gaming Asus avec 560€ de remise chez la Fnac !

La Fnac propose une offre alléchante sur un PC portable gaming Asus qui pourrait intéresser les gamers à la recherche d'une machine puissante à prix réduit. On vous dit tout dans cet article.

Tout savoir sur l'offre

La Fnac propose une remise de 560€ sur le PC Portable Gaming Asus ROG STRIX-G16-G614JI-N4237W, le faisant passer de 2999€99 à 2439€99. L'offre est limitée dans le temps, avec un compte à rebours indiquant qu'il reste un peu moins de 6 jours pour en profiter.

Le PC Gaming propose :

Un processeur Intel Core i9, garantissant une performance de haut niveau, idéale pour les jeux gourmands en ressources et le multitâche.

Une mémoire RAM de 32Go, permettant une excellente gestion multitâche et une performance fluide.

Un stockage SSD de 2To, offrant un espace de stockage conséquent et des vitesses de lecture/écriture rapides.

Un écran de 16 pouces, offrant une belle surface d'affichage pour une meilleure immersion dans les jeux.

Cette promotion est une occasion en or pour les gamers sérieux ou les professionnels de la création de contenu d'acquérir une machine puissante à un prix réduit. Avec un processeur Intel Core i9, une mémoire RAM de 32 Go et un SSD de 2 To, ce PC portable est taillé pour les tâches gourmandes en ressources. L'écran de 16 pouces offre une expérience visuelle agréable, que ce soit pour le gaming ou la conception graphique.

La Fnac : l'enseigne idéale pour s'équiper à prix mini

Pour ceux qui cherchent une option plus portable, la Fnac propose aussi une réduction de 700€ sur le PC Ultra-Portable Gaming Asus ROG FLOW-Z13-GZ301ZC-LD092W, qui est maintenant disponible à un prix réduit avec un mois d'abonnement Xbox Game Pass inclus​​. Compact et puissant, il est idéal pour les gamers en déplacement.

Avec son processeur Intel Core i7, il assure une performance solide pour faire tourner les jeux gourmands en ressources. Ses 16 Go de RAM facilitent le multitâche, tandis que son SSD de 512 Go offre un espace de stockage rapide pour les jeux et autres fichiers. L'écran tactile de 13,4 pouces offre une interaction intuitive et une belle qualité d'image, et la carte graphique Nvidia RTX 3050 permet une expérience de jeu fluide. De plus, l'offre inclut un mois d'abonnement Xbox Game Pass, élargissant ainsi l'accès à une vaste bibliothèque de jeux.

D'autres promotions sont également en cours chez la Fnac, notamment sur les accessoires gaming comme les casques, volants, et accessoires pour différentes consoles. Par exemple, il y a des remises sur les accessoires pour Xbox, Nintendo Switch, et PC. De plus, des offres flash sur des PC portables gaming de différentes marques comme Lenovo sont également disponibles avec des remises intéressantes.

Il est conseillé de visiter le site de la Fnac pour découvrir l'ensemble des promotions en cours et choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et préférences en matière de gaming.