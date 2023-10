La Fnac propose une TV Samsung Crystal 55″ à moins de 500€ !

La Fnac frappe fort et propose aujourd'hui une Smart TV Samsung Crystal de 55 pouces à moins de 500€ ! Découvrez tous les détails de cette offre exceptionnelle ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

La Fnac fait parler d'elle avec une offre exceptionnelle sur l'un des modèles de télévisions les plus en vogue de 2023 : la TV Samsung Crystal 55CU7175U 138 cm 4K UHD disponible pour moins de 500€ ! Pendant quelques jours chez l'enseigne, la Smart TV est, en effet, disponible pour seulement 469,99€ au lieu de 549,99€, soit avec une réduction exceptionnelle de -15%.

En prime, pour tout achat de la TV, la Fnac vous propose :

15% de remise sur les supports muraux éligibles à l'offre

La carte Fnac+ à 7,99€

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming Deezer Premium ou Famille (au choix)

Une offre exceptionnelle sur une TV qui répond à toutes vos attentes

Plonger dans l'univers de la Samsung Crystal 55CU7175U, c'est faire l'expérience d'une qualité visuelle époustouflante. Samsung a toujours été à la pointe de la technologie en matière d'écrans, et ce modèle ne déroge pas à la règle.

Dotée de la technologie 4K UHD, cette télévision offre une résolution quatre fois supérieure à celle du Full HD. Chaque détail et chaque nuance de couleur sont reproduits avec une précision chirurgicale, garantissant ainsi une expérience immersive sans précédent. Et avec sa taille de 138 cm, vous avez l'impression d'avoir votre propre cinéma à domicile.

La technologie Crystal Display dont elle est équipée fait également toute la différence. Elle garantit des couleurs éclatantes et des images d'une clarté cristalline. Les contrastes sont accentués, les noirs profonds et les blancs lumineux, pour une qualité d'image qui saura satisfaire les plus exigeants.

Au-delà de l'excellence visuelle, la Samsung Crystal 55CU7175U est une Smart TV, c'est-à-dire qu'elle est connectée. Fini le temps où la télévision était simplement un écran pour regarder des émissions. Aujourd'hui, elle est une fenêtre ouverte sur le monde. Streaming, navigation web, applications diverses, jeux… tout est à portée de main et de télécommande. Grâce à son interface intuitive et réactive, vous naviguez avec fluidité entre les différentes applications, rendant l'utilisation agréable et ludique.

La Samsung Crystal 55CU7175U n'est pas uniquement une prouesse technologique, c'est aussi un objet de design. Ses lignes épurées, son cadre fin et son pied discret lui permettent de s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel intérieur, qu'il soit moderne ou plus classique. Et pour ceux qui souhaitent l'accrocher à un mur, la Fnac propose une large sélection de supports muraux.

En savoir plus sur la TV

Avec un prix inférieur à 500€, la Fnac nous offre l'opportunité de s'équiper d'un bijou technologique sans se ruiner. Une offre de cette envergure est rare, d'autant plus sur un produit de cette qualité. Il est donc conseillé de ne pas trop attendre si vous souhaitez bénéficier de ce bon plan.