Vente flash Fnac : le casque audio à réduction de bruit Sony WH1000XM4 à prix cassé !

Si les soldes d'été arrivent à leur fin, les bons plans continuent chez la Fnac ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose par exemple le casque audio à réduction de bruit Sony WH1000XM4 disponible à prix mini ! On vous détaille l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous cherchez un bon casque audio ? Difficile de faire le tri aujourd'hui entre tous les modèles et toutes les marques proposées. On ne peut même pas se fier au prix alors que certains casques à plus de 1000€ proposent les mêmes prestations que des casques à moins de 500€. Vous pouvez cependant vous fier à certaines marques qui sont des valeurs sûres dans le secteur.

C'est notamment le cas de Sony qui propose des casques abordables de haute qualité. Et grâce à la Fnac, vous pouvez les découvrir à un prix encore plus bas que d'habitude. Pour une super vente flash, l'enseigne propose en effet le casque Sony WH1000XM4 avec -15% de remise immédiate.

Vous pouvez ainsi vous procurer le casque pour seulement 279,99€ au lieu de 329,99€. En prime, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming Deezer Premium ou Famille (au choix). Le casque est disponible en noir, argent et bleu minuit.

La meilleure réduction de bruit du marché

Avec le casque Sony WH1000XM4, vous profitez d'un casque haut de gamme avec la réduction de bruit active accompagnée de l'intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi écouter tous vos contenus audio en immersion totale sans être gêné par les bruits extérieurs.

Le casque offre 20 niveaux et un mode Ambient Sound pour entendre votre environnement et choisir les sons que vous entendez ou non. Vous pouvez de plus régler et personnaliser votre son avec l'application gratuite Sony. D'après une étude menée par Sony Corporation en février 2021, le casque propose la meilleure réduction de bruit du marché !

Parmi les autres fonctions intelligentes du casque, il propose notamment de réduite automatiquement le volume de votre musique lorsque vous êtes en conversation avec la fonction Quick Attention ou la fonction Speak To Chat.

Coté autonomie, il peut tenir jusqu'à 30h avec la réduction de bruit active et 38h avec le Bluetooth uniquement. Il propose de plus la fonction charge rapide et permet 5h d'écoute après seulement 10 minutes de charge.

Pour en savoir plus sur le casque, rendez-vous dès maintenant chez la Fnac.