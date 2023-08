20€ offerts pour l’achat de Zelda Tears Of The Kingdom avec une Nintendo Switch chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de -20€ de remise sur l'achat de The Legend Of Zelda : Tears Of The Kingdom avec une console Nintendo Switch. Attention, l'offre est à durée limitée donc ne traînez pas. On vous donne tous les détails ci-dessous.

Difficile de ne pas avoir entendu parler ces dernières semaines du dernier jeu de la franchise Zelda : Tears Of The Kingdom. Cette suite de The Legond Of Zelda Breath Of The Wild fait en effet l'unanimité auprès des joueurs comme des spécialistes.

Et bonne nouvelle : pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir ce bijou de technologie, la Fnac propose une offre exceptionnelle avec une remise immédiate de -20€ sur votre panier pour tout achat conjoint de :

The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom

Une Nintendo Switch

10€ offert pour les adhérents Fnac+

Pour profiter de l'offre, il vous suffit d'ajouter les deux produits à votre panier et la réduction s'appliquera automatiquement. Attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 28 août prochain (inclus). Grâce à elle, le jeu se retrouve ainsi disponible pour seulement 34,99€ au lieu de 54,99€.

Et ce n'est pas tout ! Vous êtes adhérent Fnac+ ? Dans ce cas, pour tout achat du jeu, vous recevez également 10€ offerts sur votre carte Fnac+ que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. En prime, la Fnac vous offre aussi 4 mois d'abonnement à la plateforme Deezer Premium ou Famille.

Repoussez les limites du jeu vidéo avec Tears Of The Kingdom

Si ce nouveau jeu Zelda fait autant parler de lui, c'est parce qu'il repousse véritablement les limites imposées dans les jeux vidéo jusque-là. Son monde ouvert est acclamé par la critique alors que le jeu vous offre une liberté totale dans vos actions et vos quêtes. En plus des immenses terres d'Hyrule, vous pouvez de plus désormais explorer les cieux et créer votre propre aventure à votre image en laissant totalement libre court à votre imagination.