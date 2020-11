Vente de smartphones : Samsung pulvérise ses concurrents au 3e trimestre 2020

Les résultats du 3 trimestre se confirment : Samsung est en tête des ventes de smartphones et se permet même de rafler 5 places parmi les 10 premiers appareils les plus populaires. Apple est en tête avec l'iPhone 11, avec pas moins de 16 millions téléphones expédiés. Xiaomi se fraye une place parmi les grands grâce à sa gamme Redmi.

Samsung avait déjà vendu plus de smartphones qu’Apple en Europe au 1er trimestre 2020. Au cours du 3e trimestre de cette année, la firme coréenne renouvelle l'exploit en expédiant pas moins 5 appareils parmi les 10 plus vendus durant cette période. Les Galaxy A21, A11, A51, A31 et A01 Core se partagent le haut du classement aux côtés des flagships d'Apple et Xiaomi. En tout, le constructeur coréen remporte 33,7% des parts de marché, soit une hausse de 6,7% par rapport au trimestre dernier.

La raison pourrait bien se trouver du côté des prix de vente. Même si les iPhone haut de gamme de la firme à la pomme conservent leur trône, c'est bien les milieux de gamme qui ont conquis les consommateurs ces derniers mois. En effet, pas de trace des Galaxy S ni Note dans le classement, ni d'autres smartphones axés sur la performance. La pandémie de Covid-19 en est probablement la cause.

L'iPhone 11 est le smartphone le vendu au 3 trimestre

L'iPhone 11 reste donc tout de même à la première place des smartphones les plus vendus. Combiné au modèle SE, Apple s'octroie 30,2% des parts de marchés. Un an après sa sortie, l'iPhone garde toujours sa côté de popularité, notamment aidé par le lancement repoussé de l'iPhone 12 et son prix plus raisonnable. Toute fois, ce dernier étant sorti le mois dernier, il pourrait bien prendre la tête du podium d'ici le trimestre suivant.

Globalement, Xiaomi passe toutefois devant Apple lors de 3 trimestre. Les Redmi Note 9 et Redmi 10X 4G se partagent en effet la 6e place des smartphones les plus expédiés, tandis que les Redmi 9 et 9A se trouvent respectivement à la 7e et 9e place. Rappelons que Xiaomi était notamment devenue numéro 2 en France au deuxième trimestre. Ces scores font monter la marque à la place des constructeurs ayant vendus le plus d'appareils, tandis qu'Apple descend à la 4e place. Samsung domine quant à lui à la première place.